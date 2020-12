Rimparer Wölfe sind zu Gast beim Tabellenführer

Die bittere Niederlage bei der SG BBM Bietigheim ist mittlerweile abgehakt. Alle Spieler erhielten über die Weihnachtstage eine wohlverdiente Pause. Am Sonntag startete dann die Vorbereitung auf den HSV Hamburg. Außerdem stand der obligatorische Coronatest an, um das Testprotokoll vollständig zu halten. Für das letzte Spiel des Jahres wollen die Wölfe nochmals alles geben und eine Überraschung schaffen. Der HSV Hamburg geht als klarer Favorit in diese Begegnung. Spielbeginn ist am Dienstag um 20 Uhr.

Die letzten Duelle gegen den HSV Hamburg in der Hansestadt haben die Wölfe nicht in sehr guter Erinnerung. Neben einer Niederlage mit einem Tor, nachdem man das gesamte Spiel über geführt hatte, bleibt vor allem die deutliche Niederlage aus der vergangenen Saison in Erinnerung. Damals kamen die Wölfe überhaupt nicht in die Begegnung und die Hamburger bestraften jeden Fehler eiskalt. Das unglaubliche Tempo konnten die Wölfe nicht mitgehen und wurden förmlich überrannt. Am Ende musste man sich mit 28:18 geschlagen geben.

Damit stehen aus drei direkten Duellen zwei Niederlagen und in Unentschieden zu Buche. In der heimischen s.Oliver Arena trennten sich beide Teams 23:23-Unentschieden. In der vergangenen Saison kam es nicht mehr zum Aufeinandertreffen in Würzburg, da die Saison coronabedingt im März beendet wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand Rimpar einen Punkt vor dem HSV in der Tabelle. Nach der Quotientenregel sicherten sich die Mainfranken Platz sieben, während die Norddeutschen einen Platz dahinter auf Rang acht einliefen.

Seit 2017 ist Handballweltmeister Torsten „Toto“ Jansen Trainer bei dem Verein, wo er auch über 10 Jahre als Spieler aktiv war. Der 44-jährige hat es geschafft den HSV aus der dritten Liga zu führen. Mittlerweile gehört sein Team zu den Spitzenteam in der zweiten Liga und spielt einen unglaublich schnellen Ball. Eine weitere Vereinslegende unterstützt Jansen auf der Trainerbank als Co-Trainer. Blazenko Lackovic hat seine aktive Spielerkarriere im Sommer beendet und ist seitdem nur noch als Co-Trainer aktiv. Doch wenn Not am Mann ist, so wie in dieser Saison in Großwallstadt, springt der mittlerweile 40-jährige auch nochmal ein. Gegen den TVG reichte es sogar mit einer Rumpftruppe zu zwei Punkten.