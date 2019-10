Rimparer Wölfe spielen am Samstag in Hüttenberg – 2. Handball-Bundesliga

Eine zentrale Rolle im Abwehrsystem und allgemein im Spiel der Hüttenberger haben die Kreisläufer inne. Diese Position ist mit Moritz Lambrecht, Moritz Zörb und Mario Fernandes daher dreifach besetzt. Auffällig ist, dass alle drei Spieler schon lange beim TVH aktiv sind und hier sehr viel auf Kontinuität gesetzt wird. Mario Fernandes, ist Kapitän der Mannschaft und kommt nach einer Verletzung aus der vergangenen Saison langsam wieder in Tritt. Die Dreierrotation hat sich in Hüttenberg aufgrund der kräftezehrenden Abwehrformation bewährt. Auch im restlichen Kader wird versucht auf Kontinuität zu setzen. So gab es vor der Saison mit Ragnar Johannsson, Fabian Schomburg und Daniel Wernig vor der Saison nur drei Abgänge. Johannsson zog es zum Bergischen HC in die erste Liga und Wernig verließ den TVH in Richtung Hanau. Fabian Schomburg ist aktuell für den Landesligisten TSF Heuchelheim aktiv.

Neu in Hüttenberg ist Dominik Plaue vom Dessau Roßlauer HV und Robin Hübscher kam aus Lemgo. Außerdem wurde Hendrik Schreiber vom Handballnachbarn aus Wetzlar ausgeliehen. Der Rückraum der Hessen ist hochkarätig besetzt und kann mit prominenten Namen aufwarten. Der zuletzt bei seinem Ex-Verein in Eisenach in die Hall of Fame aufgenommene Mittelmann Tomas Sklenak ist einer der erfahrensten Mittelmänner der Liga und ist ein wichtiger Baustein für das Hüttenberger Spiel. Zusammen mit Björn Zintel bildet er ein starkes Duo auf der Rückraummitteposition. Zintel konnte in dieser Saison bereits 36 Treffer selbst erzielen und befindet sich damit unter den Top Ten Torschützen der bisherigen Spielzeit. Auf der halblinks Position haben die Hüttenberger mit Markus Stegefelt einen sehr wurfstarken Spieler zur Verfügung, der bereits für die schwedische Nationalmannschaft zu Einsätzen kommen konnte. Ein weiterer Nationalspieler ist im rechten Rückraum aktiv. Dieudonne Mubenzem debütierte 2017 für die tschechische Nationalmannschaft und absolvierte seitdem 27 Spiele für die Auswahl seines Landes. Auf den beiden Außenpositionen des TV Hüttenberg spielen mit Christian Rompf und Tobias Hahn zwei ebenfalls sehr erfahrene Akteure. Hahn zog sich im Auswärtsspiel gegen den HSV Hamburg eine Verletzung zu, die in dieser Woche erst noch untersucht werden muss, bevor eine genaue Diagnose abgegeben werden kann. Der älteste Spieler steht bei den Hessen jedoch im Tor. Nikolai Weber schloss sich 2018 dem TVH an, nachdem er lange Zeit für die HSG Wetzlar aktiv war. Der Torhüter soll zusammen mit Dominik Plaue hinter der aggressiven 3:2:1-Deckung aufräumen und der Mannschaft so zu mehr Stabilität verhelfen.