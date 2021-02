Rimparer Wölfe spielen auswärts gegen den TV Hüttenberg

Nach drei Heimspielen in Serie müssen die Wölfe nun wieder mal auswärts antreten. Gegen den TV Hüttenberg wartet eine junge Mannschaft, die in den letzten Wochen ordentlich Selbstvertrauen hinzu gewonnen hat. Im Hinspiel konnte man in der s.Oliver Arena mit 29:22 gewinnen. Auch jetzt wollen die Wölfe nach dem Sieg gegen Dormagen weiter in der Erfolgsspur bleiben. Spielbeginn ist am Freitag um 19:30 Uhr.

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison fand bereits am 2. Spieltag statt. Zu diesem Zeitpunkt durfte man noch vor Zuschauern spielen. Diese Begegnung verfolgten 572 Menschen in der s.Oliver Arena und sie sahen eine deutliche Angelegenheit zu Gunsten der Hausherren. Nach 15 Minuten führte man mit 8:1 und konnte im zweiten Durchgang sogar auf bis zu zehn Treffer davonziehen. Am Ende standen die ersten beiden Punkte der neuen Saison auf der Habenseite der Mainfranken.

Doch diese Begegnung sollte auf keinen Fall als Gradmesser für die aktuelle Hüttenberger Mannschaft genommen werden. Vor der Saison gab es einen Umbruch bei den Mittelhessen und viele erfahrene Spieler verließen den Verein. Nun stehen vermehrt jüngere Akteure in der Verantwortung, die natürlich Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat sich der TVH gefangen und steht mittlerweile mit 15 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.