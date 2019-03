In der 2. Handball-Bundesliga reicht es für die Wölfe in eigener Halle nur zu einem 23:23-Unentschieden gegen den HSV Hamburg, zur Pause liegen die Hausherren sogar noch mit 12:14 in Rückstand.

In der letzten Spielminute scheitert Benjamin Herth an der Latte, im Gegenzug können die Gäste den Ausgleich zum Endstand erzielen.

Kommenden Freitag müssen die Wölfe gegen Dessau ran.