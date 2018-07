Rimparer Wölfe starten Vorverkauf für die kommende Saison in der 2. Handball-Bundesliga

Bald geht es wieder los! In knapp zwei Monaten starten die Rimparer Wölfe mit ihrem ersten Heimspiel in die neue Handball-Saison 2018/19. Ab sofort gibt es für alle Spiele der Wölfe Karten im Online-Ticketshop.

In der kommenden Saison wird es an der Abendkasse einen Tageskassenaufschlag von 2€ geben. Deshalb profitieren die Fans durch die Buchung im Online-Ticketshop. Für alle Dauerwölfe 2018/19 ist nun die Möglichkeit freigeschaltet, jeweils eine Freikarte bei zwei ausgewählten Spielen in der kommenden Saison (ausgenommen Topspiele) zu buchen. Dazu einfach einen Platz auswählen, vierstelligen DK-Code eingeben und die 0€ Preisstufe auswählen!