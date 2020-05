Rimparer Wölfe statten Kinderhort mit eigenen Gesichtsmasken aus

WÖLFE UNTERSTÜTZEN IN DER KRISE

DIGITALDRUCK SCHÖMIG UND DIE WÖLFE STATTEN DEN KINDERHORT MIT GESICHTSMASKEN AUS

In China haben „Krise“ und „Chance“ dasselbe Schriftzeichen. Plausibel vor dem Hintergrund, dass bei genauerer Betrachtung diese beiden Begriffe eng miteinander verbunden sind. Auch die Firma Schömig Digitaldruck und die Wölfe erkennen die aktuell kursierende Corona-Krise als Chance, ein Signal der Nächstenliebe zu setzen. Während durch treue Fans und Partner gerade jetzt viele Botschaften der Solidarität im Wolfsrevier ankommen, wollen auch wir uns verstärkt auf Werte besinnen, die schon immer gelebt wurden aber womöglich in der jetzigen Zeit so eminent sind, wie kaum: Soziale Verantwortung, Miteinander, Rücksicht, Gemeinschaft oder auch Unterstützung.

Passend zu diesen Tugenden hat unser treuer Partner Schömig Digitaldruck eigens im Wölfe-Design Gesichtsmasken erstellt, welche ab sofort im Rahmen unserer Crowdfunding-Aktion #Wölferetter erhältlich sind. Dabei ist die Idee entstanden, die gewonnenen Ressourcen zu nutzen, um die Schutzmasken dort zu nutzen, wo sie womöglich am dringendsten benötigt werden. In diesem Zuge verteilten Bernd Schömig von unserem Exklusiv-Partner und Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer – natürlich stets unter der Einhaltung des Sicherheitsabstandes – die neuen Masken an Kindergärten sowie dem Kinderhort in Rimpar.