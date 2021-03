Rimparer Wölfe treten beim ASV Hamm-Westfalen an

Nach dem Derby-Sieg gegen den TV Großwallstadt hatten die Wölfe einige Tage Zeit, um etwas Luft zu holen. Die Länderspielpause war eine willkommene Unterbrechung nachdem in den letzten Wochen die Belastung in der Liga doch sehr groß war. Mit dem Sieg aus dem letzten Spiel im Rücken geht es nun gegen den ASV Hamm-Westfalen. Tabellarisch ist es ein Mittelfeldduell, obwohl der ASV von seiner Kaderstärke her eher zu den Spitzenteams der Liga zu zählen ist. Spielbeginn ist am Samstag um 19:15 Uhr.

Das Hinspiel am 21. Oktober 2020 in der s.Oliver Arena war über die gesamte Spieldauer extrem umkämpft. Die Wölfe spielten eine überragende erste Hälfte und gingen mit 12:9 in die Halbzeit. Bis zur 45. Spielminute lag man auch noch in Führung, doch dann zeigte der ASV Hamm-Westfalen, dass auch er über enorme Abwehrqualitäten verfügt und ließ in der Schlussviertelstunde lediglich noch einen Gegentreffer zu. Am Ende drehten die Gäste die Begegnung noch in einen umjubelten 18:20 Auswärtssieg.

Mit dem Sieg in Rimpar landete die Mannschaft von Neu-Trainer Michael Lerscht den vierten Sieg im vierten Spiel der neuen Saison. Nach dem Derbysieg gegen Emsdetten zum Auftakt und auch einem überzeugenden Heimsieg gegen den VfL Gummersbach, konnte man auch die Begegnung in Wilhelmshaven für sich entscheiden. Doch nach dem Gastspiel in Würzburg fuhr man aus den nächsten neun Spielen lediglich drei weitere Punkte ein.

Unter anderem verlor man zu Hause gegen Dessau und Dresden oder auch gegen Lerscht´s Ex-Verein aus Ferndorf konnte man nicht punkten. Aufgrund von Ausfällen von Leistungsträgern kam der ASV nie so richtig in Fahrt. Auch wenn man zuletzt mit einem Sieg in Bietigheim ein Ausrufezeichen setzen konnte, sind die anvisierten Spitzenplätze, aufgrund der früheren Negativserie, doch bereits weit enteilt.