Rimparer Wölfe treten in der 2. Handball-Bundesliga beim VfL Lübeck-Schwartau an

An diesem Freitag steht für die Wölfe eine weite Auswärtsfahrt auf dem Programm. Es geht zum VfL Lübeck-Schwartau, die mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen aufwarten können. Spiele dieser beiden Teams werden aufgrund der jüngeren Vergangenheit immer etwas besonderes sein. Auch ohne Zuschauer wird es in der Hansehalle heiß hergehen, sobald die Partie um 19:30 Uhr angepfiffen werden wird.

Seit der Saison 17/18 konnten die Wölfe gegen den VfL Lübeck-Schwartau nicht mehr gewinnen. Damals setzte man sich knapp mit 24:23 in der heimischen s.Oliver Arena durch. In der Folge war man zwei mal unterlegen, ehe man in der vergangenen Saison ein Unentschieden erringen konnte. Beim damaligen 18:18-Endergebnis sah man schon, dass die Stärken beider Mannschaften vor allem in der Defensive liegen.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht Rimpar in der Tabelle auf Platz fünf und somit einen Platz vor den Norddeutschen. Doch beide Mannschaften trennen lediglich zwei Tore in der Tordifferenz. Der VfL hat vor allem durch den deutlichen Heimsieg gegen den ThSV Eisenach sein Torkonto auf plus elf stellen können. Bei den Wölfen liegt es vor allem an einer deutlich verbesserten Konsequenz im nach Hause bringen von hohen Führungen. Dieses Duell wird zeigen welches Team sich noch weiter nach oben orientieren kann und welches Team erstmal mehr in das Tabellenmittelfeld rutschen wird.

Aufgrund der Coronapandemie wird auch dieses Spiel ohne Zuschauer stattfinden. In der Hansehalle waren in der vergangenen Saison im Schnitt knapp 2000 Fans vor Ort. Diese Auslastung von über 90% ist sehr beachtlich. Das Zusammenspiel von Mannschaft und den Menschen auf den Tribünen war auch immer ein großer Trumpf im Spiel des VfL, wie viele Gegner bereits schmerzlich feststellen mussten.

Neuzugänge als Hoffnungsträger