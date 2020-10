In der 2. Handball-Bundesliga verlieren die DJK Rimpar Wölfe in Aue mit 21:24. Nach den Ausfällen von Schmidt, Siegler und Böhm liegen die Wölfe schon zur Pause mit 8:12 zurück. Am kommenden Samstag geht es zuhause gegen Hüttenberg (19:30 Uhr).