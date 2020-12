Rimparer Wölfe vor schwerem Auswärtsspiel gegen Bietigheim

Nachdem die Rimparer Wölfe den Pflichtspielauftakt nach der Quarantäne zu Hause gegen den ThSV Eisenach positiv gestalten konnten, wollen sie nun direkt nachlegen. Vier Tage nach dem umkämpften Heimsieg machen sich die Wölfe in der 2. Handball-Bundesliga auf nach Bietigheim und spielen dort um die nächsten beiden Punkte (Mittwoch, 19:30 Uhr). Der Kader der SG BBM Bietigheim strotzt vor individueller Qualität und wird extrem schwierig zu bespielen.

Im März sollte diese Begegnung der Auftakt in echte Hammerwochen sein für das Wolfsrudel. Man bereitete sich auf das Aufeinandertreffen mit der SG BBM Bietigheim vor und wollte dieses unbedingt gewinnen, um an der Spitzengruppe dran zu bleiben. Vom Coronavirus hatte man zu der Zeit schon gehört, doch noch hatte es keinen stärkeren Einzug in den normalen Alltag erhalten. Wenige Tage vor dem Spiel kam dann die Nachricht, dass die Partie erstmal abgesagt wird, jedoch dachte zu dieser Zeit niemand an einen Saisonabbruch. Wie es dann weiter ging, ist mittlerweile allen bekannt.

Kurios ging es dann auch in dieser Saison in Bietigheim zu: Der Gegner für das Heimspiel am 21. Oktober war bereits aus Großwallstadt angereist und beide Teams standen kurz davor, ihr Erwärmungsprogramm zu starten. Extrem kurzfristig erfolgte dann eine Spielabsage, die bei allen Beteiligten für eine herbe Überraschung sorgte. Kurz vorher waren bei der SG BBM Bietigheim positive Testergebnisse im Rahmen der routinemäßigen Untersuchungen bekannt gegeben worden. In der Folge begaben sich die Männer aus Baden-Württemberg in ihre erste Quarantäne.

Das nächste Spiel konnte man am 14. November gegen den EHV Aue bestreiten. Dort setzte es aber nach zweiwöchiger Quarantäne eine 28:27 Niederlage. Neben der Niederlage gab es aber noch mehr schlechte Nachrichten für die SG. Die folgenden Partien mussten aufgrund erneuter positiver Coronatests verschoben werden und so blieb Bietigheim bei erst drei absolvierten Spieltagen, während Dessau zu diesem Zeitpunkt schon zehnmal spielen konnte. Seit Anfang Dezember ist die zweite Quarantäne nun beendet und die Männer von Hannes Jon Jonsson versuchen, so gut es geht, in den Spielrhythmus zu finden.

Straffer Spielplan im Dezember