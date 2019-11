Rimparer Wölfe wollen gegen Lübeck-Schwartau Wiedergutmachung betreiben

Seit Jahren ist ein Merkmal des Vereins aus der Marmeladenstadt, dass man einen sehr breiten Kader vorzuweisen hat. Auch in diesem Jahr stehen Trainer Piotr Przybecki 18 Akteure zur Verfügung. Doch einige Verletzungen werfen die Entwicklung immer wieder zurück. Der vor der Saison erst von einem Kreuzbandriss genesene Pawel Genda musste einen erneuten Verletzungsschock verkraften. Bei einem Turnier mit der polnischen Nationalmannschaft riss sich der Halblinke das rechte Kreuzband. In dieser Saison wird in Vereinskreisen nicht mehr mit einer Rückkehr gerechnet. Auch der Neuzugang auf der halbrechten Angriffsposition hat verletzungsbedingt noch nicht allzu viele Spiele absolvieren können. Der großgewachsene Serbe sollte die Abgänge von Vereinslegende Toni Podpolinski und Antonio Metzner kompensieren. Aktuell muss man hier aber eher auf experimentelle Lösungen setzen. Auch eine weitere Stütze des Teams fiel verletzungsbedingt in dieser Spielzeit länger aus. Mittelmann Markus Hansen musste mit einem Innenbandanriss im Knie ebenfalls wochenlang pausieren.

Eingespieltheit und Defensive als Trumpf

Trotz aller Probleme kann die Mannschaft aus dem Kurort an der Ostsee auf einen eingespielten Kern setzen. Ähnlich wie bei den Wölfen sind einige Spieler schon mehrere Jahre für ihren Verein aktiv. Das Aushängeschild der letzten Jahre ist weiterhin die größte Stärke der selbsternannten Tiger. Mit ihrer kompakten und aggressiven Deckung stellen sie viele Gegner vor große Probleme. Martin Waschul spielt hier als Abwehrchef die zentrale Rolle in der Abwehr des VfL. Dahinter lauert mit Dennis Klockmann einer der besten Keeper der Liga, der in diesem Jahr bereits wieder auf eine Quote von 33% gehaltener Bälle kommt. Aus dieser Deckung heraus soll es dann schnell nach vorne gehen. Gerade die beiden besten Torschützen Linksaußen Thees Glabisch und Rechtsaußen Finn Kretschmer strahlen extreme Torgefährlichkeit aus. Auch wenn der VfL Lübeck-Schwartau aktuell mit Problemen zu kämpfen hat, ist das Team nominell definitiv weiterhin zu den Topteams der Liga zu zählen.