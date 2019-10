Rimparer Wölfe wollen Negativserie gegen Hamm-Westfalen beenden

Nachdem der ASV Hamm-Westfalen am ersten Spieltag die SG BBM Bietigheim in deren Halle demontiert hatte, unterstrichen sie früh ihre Ansprüche in dieser Saison. Neben souveränen Siegen gegen Hamburg und Lübeck ließ man überraschend in Konstanz und in Eisenach etwas liegen. Im Spitzenspiel gegen den Tusem Essen am vergangenen Spieltag musste man ebenfalls Federn lassen und wurde am Ende mit 27:21 deutlich geschlagen. Jedoch sind diese Ergebnisse nur weitere Anzeichen dafür, dass die zweite Liga ausgeglichen ist wie nie und jeder jeden schlagen kann. Jedoch ist der ASV Hamm-Westfalen aufgrund seiner individuellen Qualität definitiv ein heißer Kandidat für den diesjährigen Aufstieg in die Handball Bundesliga.

Wölfe wollen Überraschung landen

Nun sind die Wölfe in der Westpress-Arena zu Gast und es kommt zum etwas überraschenden Duell zwischen zwei punktgleichen Teams. Im Gegensatz zum ASV stehen die Wölfe nach einem mehr als gelungenem Saisonstart etwas überraschend im vorderen Drittel der Tabelle. Am letzten Spieltag ließen die Wölfe die Chance auf die Tabellenführung liegen und mussten sich gegen Bietigheim geschlagen geben. Personell steht der dünne Kader der Wölfe weiterhin vor Problemen. Bei Philipp Meyer muss man abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft und ob es für einen Einsatz am Sonntag reichen wird. Bei den anderen Spielern mit kleineren Problemen geht es jeweils aufwärts und Trainer Ceven Klatt wird wieder eine gut eingestellte und schlagfertige Mannschaft aufs Feld schicken.