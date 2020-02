Rimparer Wölfe wollen Sieg im Nachbarschaftsduell

Am Samstag müssen die Rimparer Wölfe in der 2. Handball-Bundesliga bei Bayer Dormagen antreten (19:30 Uhr). Es war in der Hinrunde das erste Heimspiel für die Wölfe. Die s.Oliver Arena war mit 1.810 Zuschauern gut gefüllt. Es war also angerichtet, für ein spannendes Spiel. Am Ende hatte Dormagen mit dem letzten Angriff noch einmal die Chance auf den Ausgleich. Jedoch konnte das Wolfsrudel die letzte Offensivaktion der Gäste abwehren und behielt knapp mit 24:23 beide Punkte im Wolfsrevier. Beim Stand von 24:21, drei Minuten vor Schluss, verpasste man es immer wieder den Deckel endgültig auf diese Begegnung drauf zu machen. Doch an diesem Abend stand der Sieggarant im Tor der Hausherren. Max Brustmann sicherte seiner Mannschaft mit unfassbaren 20 Paraden den letztlich verdienten ersten Heimsieg der Saison.

Die Historie dieser beiden Teams ist durchaus interessant zu betrachten. In sieben Aufeinandertreffen konnten fünf Mal die Wölfe und zwei Mal der TSV den direkten Vergleich für sich entscheiden. In der vergangenen Saison setzte es kurz vor Saisonende eine der höchsten Niederlagen überhaupt, seit der eigenen Zugehörigkeit zur zweiten Bundesliga. Damals waren die Mainfranken bereits sicher im Tabellenmittelfeld platziert und die selbsternannten „Wiesel“ konnten mit einem Erfolg den eigenen Klassenerhalt vorzeitig sichern. Die 28:16 Niederlage fiel nach einer desolaten Leistung trotzdem deutlich zu hoch aus. Diese Tatsache, mit dem möglichen verbundenen Spannungsabfall kurz vor Saisonende, dient vielleicht als Erklärung, aber keinesfalls als Entschuldigung für dieses Auftreten. Doch auch in die andere Richtung gab es bereits ein historisches Ergebnis: Im Dezember 2014 kam der TSV in Würzburg ebenfalls ordentlich unter die Räder. Mit 33:16 feierten die Grün-Weißen ihren bisher höchsten Sieg in der 2. Bundesliga. Im aktuellen Aufeinandertreffen ist eher ein umkämpftes Spiel zu erwarten. Beide Mannschaften liegen momentan punktgleich auf den Plätzen sieben und acht der Tabelle. Es gilt abzuwarten, wer oben dranbleiben kann und wer vorerst im Mittelfeld verweilen wird.