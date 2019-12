Rimparer Wölfe zum Frankenderby in Coburg zu Gast

In der 2. Handball-Bundesliga müssen die Rimparer Wölfe am Samstag um 19:30 Uhr zum fränkischen Derby beim Tabellenzweiten in Coburg antreten:

WÖLFE REISEN MIT RESPEKT UND ZUVERSICHT IN DIE VESTESTADT

In der vergangenen Saison sah es lange so aus, dass die Wölfe in der nächsten Saison komplett ohne Derby auskommen müssten. Mit dem TV Großwallstadt hat es dann letztlich auch einen regionalen Kontrahenten erwischt. Nach nur einem Jahr musste der Traditionsclub erneut den Gang in die dritte Liga antreten. Das zweite Derby gegen den HSC 2000 Coburg stand ebenfalls lange auf der Kippe. Bei den Oberfranken ging es aber in die andere Richtung. Es sah sehr lange so aus, dass der HSC den erneuten Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga schaffen könnte. Letztlich musste man der HSG Nordhorn-Lingen den Vortritt lassen. Damit konnte man in Handball-Franken durchatmen, denn zumindest noch ein Lokalderby bleibt diese Saison erhalten. Wie in der vergangenen Spielzeit grüßt Coburg aus den Top 3 der Tabelle, während die Wölfe im Tabellenmittelfeld stehen. Also ist auch im bevorstehenden Duell die Favoritenrolle klar verteilt. Jedoch musste man bei den Gelb-Schwarzen nicht ohne Grund so lange auf den ersten Derbysieg in der letzten Saison warten.

Letzte Duelle auf Augenhöhe

Jeweils die erste Halbzeit der beiden Spiele wurde in der vergangenen Spielrunde von den Underdogs aus dem Wolfsrevier dominiert. Eine aggressive Deckung samt überragendem Torhüter waren die Basis für diesen Teilerfolg. Mit schwindenden Kräften und zunehmender Spieldauer übernahmen dann die Mannen von Trainer Jan Gorr die Partie. Mit individueller Klasse wurden die Duelle erst in der Endphase zu Gunsten des Favoriten umgebogen. In der letzten Runde waren beide Spiele nach dem Spielverlauf regelrecht deckungsgleich.