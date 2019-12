Rimparer Wölfe zum Hinrundenabschluss gegen Emsdetten

Es war ein Herzschlagfinale in der vergangenen Saison beim TV Emsdetten. Nachdem lange Zeit keine akute Abstiegsgefahr drohte, kam man zum Ende der Runde dem Tabellenende nochmals sehr nahe. Mit zwei Siegen an den letzten beiden Spieltagen konnte man jedoch den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Kubes wäre fast den Tücken der Saison mit fünf Absteigern zum Opfer gefallen. Letztlich war die individuelle Qualität im Kader zu stark, um den Gang in die dritte Liga antreten zu müssen.

Die Zweitliga-Zugehörigkeit des TVE hat eine sehr lange Tradition. Seit 1985 ist die Handballmannschaft des 15-Sparten-Vereins in der zweiten deutschen Spielklasse an den Start gegangen. Lediglich in den Jahren 1990/91 und 2013/14 gab es Ausnahmen. 2013/14 war man in die Eliteklasse des deutschen Handballs aufgestiegen. Es reichte jedoch nicht für den Klassenerhalt und so musste man als Tabellenletzter erneut absteigen. Auch in diesem Jahr steckt der TV Emsdetten im Abstiegskampf fest. Nach einer zwischenzeitlichen Serie von drei Siegen in Folge schien es so als ob die Mannschaft sich gefangen hätte, aber für den Schritt ins gesicherte Mittelfeld hat es bisher nicht ausgereicht.