Rotarian Rowdy River Raft Race – Spendenerlös für technisches Hilfswerk Schweinfurt

Mit den Einnahmen aus dem Rotarian Rowdy River Raft Race im vergangenen Sommer unterstützt Der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn wieder Sozialprojekte in und um Schweinfurt. Um zukünftig besser aufgestellt zu sein, darf sich das Technische Hilfswerk Schweinfurt über einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro freuen. Nach insgesamt neun Schlauchbootrennen konnten die Rotarier schon rund 125.000 Euro aus den Erlösen an Sozialprojekte abgeben.