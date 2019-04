s.Oliver Baskets kämpft im Halbfinal-Hinspiel um gute Ausgangsposition

HALBFINALE BEIM ITALIENISCHEN TRADITIONSCLUB



s.Oliver Würzburg tritt am Mittwoch um 20:30 Uhr im FIBA Europe Cup zum Hinspiel bei Pallacanestro Varese an – Knapp hundert Würzburger Fans live vor Ort – Public Viewing bei „Kullman‘s Grill & Diner“ in der Schweinfurter Straße



Die nächste große Herausforderung auf europäischer Ebene führt s.Oliver Würzburg nach Norditalien zu einem Ex-Club von Headcoach Denis Wucherer und Cameron Wells: Pallancanestro Varese gehört zu den großen italienischen Traditionsclubs und hat unter anderem zehnmal die italienische Meisterschaft und in den 1970er Jahren fünfmal den EuroLeague-Vorgänger „Champions Cup“ gewonnen. Das Hinspiel im FIBA Europe Cup-Halbfinale in der 5.100 Zuschauer fassenden „Enerxenia Arena“ in Varese beginnt am Mittwoch um 20:30 Uhr und wird live und kostenfrei auf dem Youtube-Kanal der FIBA übertragen. Knapp hundert Würzburger Fans werden in zwei Fanbussen und einigen Privat-PKWs in die Lombardei reisen, um die Mannschaft vor Ort zu unterstützen. Im „Kullman‘s Grill & Diner“ in der Schweinfurter Straße findet für die Daheimgebliebenen ein Public Viewing statt, die besten Plätze vor der Großbildleinwand sind bereits komplett reserviert.

„Varese hat eine defensiv starke, sehr heimstarke und sehr physische Mannschaft. Ein paar ihrer Spieler kennen wir ganz gut, einige haben letztes Jahr dort schon zusammen mit Cam gespielt“, so Denis Wucherer, der mit seinem Team am Dienstagvormittag Richtung Varese aufgebrochen ist: „Thomas Scrubb hat für mich in Gießen gespielt und ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten. Er ist ein ganz ruhiger Vertreter, der keine Fehler macht. Er ist ein ‚silent assasin‘, der dir still und heimlich richtig wehtun kann. Die Rundsporthalle in Varese erinnert mich immer an unsere alte Halle in Leverkusen. Da ist immer eine Menge los und eine gute Stimmung. Wir müssen sehr stabil sein und eine gute Leistung zeigen, um uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu holen.“

Zwei Würzburger Spieler haben besonders gute Erinnerungen an ihr letztes Duell mit Varese: Johannes Richter und Mike Morrison bezwangen die Italiener im FIBA Europe Cup-Endspiel 2016 mit den FRAPORT SKYLINERS mit 66:62. Die angesprochene Heimstärke der Italiener zeigt sich in der italienischen „Seria A“ (10 Siege aus 12 Heimspielen) noch deutlicher als im FIBA Europe Cup, in dem sie sechs ihrer acht Partien vor eigenem Publikum gewonnen haben.