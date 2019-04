s.Oliver Würzburg Akademie feiert Klassenerhalt in der NBBL

MIT EINEM „SWEEP“ ZUM KLASSENERHALT

Die s.Oliver Würzburg Akademie wird ihrer Favoritenstellung gerecht und gewinnt auch Spiel 2 der Playdownserie beim TS Jahn München mit 78:62 (42:31) durch ein bärenstarkes zweites Viertel und eine tolle Leistung von Adrian Worthy

„Es war wie im Hinspiel der erwartet harte Kampf. Ich bin unheimlich stolz auf meine Jungs, denn das war eines der schwierigsten Spiele, die ich in meinen zwei Jahren hier in Würzburg gecoacht habe“, sagte NBBL-Trainer Sepehr Tarrah hinterher. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und die Akademiker hatten zu Beginn einige Probleme, so dass sie im ersten Viertel schnell mit 14 Punkten in Rückstand gerieten. Noch vor dem Ende der ersten zehn Minuten hielten die Tarrah-Schützlinge aber besser dagegen und konnten so schon bis zur ersten Viertelpause auf 15:22 verkürzen.

„Dann haben wir ein unglaubliches zweites Viertel gespielt. Durch unsere starke Verteidigung haben wir nur 9 Punkte der Münchner zugelassen, sind dadurch auch in der Offensive in den Rhythmus gekommen und haben das Spiel bis zur Halbzeit komplett gedreht“, so Tarrah. Ohne ihren Leistungsträger Jonas Glas und mit einigen angeschlagenen Spielern im Aufgebot ließen seine Jungs dann nach dem Seitenwechsel eine Aufholjagd der Gastgeber zu, die sich wieder bis auf zwei Punkte herankämpfen konnten.