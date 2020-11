s.Oliver Würzburg am Freitag Abend bei Rasta Vechta zu Gast

AUSWÄRTS-TRIP NACH NIEDERSACHSEN

s.Oliver Würzburg und RASTA Vechta eröffnen den 2. Spieltag am Freitagabend auf SPORT1

Im fünften Anlauf soll der erste Pflichtspiel-Sieg der neuen Saison her: Im ersten Auswärtsspiel der easyCredit BBL-Hauptrunde tritt s.Oliver Würzburg am Freitagabend zur „Primetime“ um 20:30 Uhr bei RASTA Vechta an. Der rund 450 Kilometer lange Trip ins Oldenburger Münsterland begann für Headcoach Denis Wucherer und seine Schützlinge bereits nach dem Abschlusstraining am Donnerstag. Die Partie im RASTA DOME findet ohne Zuschauer statt und wird nicht nur für Abonnenten auf magentasport.de, sondern ab 20:15 Uhr auch im Free TV bei SPORT1 zu sehen sein.

Die bisherige Saison ist für beide Teams ähnlich verlaufen – mit einer Ausnahme: Die Gastgeber aus der Reiterstadt konnten das erste ihrer vier Pflichtspiele gewinnen, während die Fans von s.Oliver Würzburg nach den drei Begegnungen in der schweren Pokalgruppe C und dem Liga-Auftakt in eigener Halle gegen ratiopharm ulm noch auf den ersten Erfolg warten müssen. Ein weiterer Unterschied: Vechta konnte bereits dreimal zuhause spielen, während die Unterfranken am Freitag im fünften Pflichtspiel zum vierten Mal auswärts antreten.

Gießen, Göttingen und Frankfurt waren die Gegner, die bei den Niedersachsen in der Viertelfinalrunde des Magenta Sport BBL Pokals zu Gast waren. Ihren Heimvorteil konnten sie dabei nur im ersten Spiel mit einem 99:85-Sieg gegen die JobStairs GIESSEN 46ers nutzen – Vechta landete daher hinter TOP FOUR-Teilnehmer Göttingen und den FRAPORT SKYLINERS auf dem dritten Platz der Gruppe B.