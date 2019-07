s.Oliver Würzburg – Assistant Coach Stephen Arigbabu geht

Arigbabu geht – Enrico Kufuor kommt

„Stephen Arigbabu hat bei uns in den letzten beiden Jahren als Co-Trainer der Profimannschaft einen hervorragenden Job gemacht, auch menschlich hat es von Anfang an sehr gut gepasst. Unsere Entscheidung, seinen Vertrag nicht zu verlängern, ist uns nicht leicht gefallen und hat absolut nichts mit der Qualität seiner Arbeit zu tun“, betont s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler: „Grund für die Entscheidung war, dass wir, nicht zuletzt durch die Verpflichtung von Kresimir Loncar als Manager Sport und Scouting, eine Umstrukturierung vorgenommen haben. Wir wünschen Stephen für seinen weiteren Weg als Trainer alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei seinem neuen Arbeitgeber.“

Der 166-fache Nationalspieler kam vor der Saison 2017/2018 als Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft zu s.Oliver Würzburg. Im Trainerteam von Denis Wucherer war er in der vergangenen Saison unter anderem für das Individual-Training der „Big Men“ und für die Video-Analyse der gegnerischen Mannschaften verantwortlich. „Auch ich möchte mich bei s.Oliver Würzburg für die letzten beiden Jahre bedanken“, sagt der 47-Jährige: „Wir haben sehr hart gearbeitet und sind leider zweimal knapp an den Playoffs gescheitert. Es war insgesamt eine schöne Zeit für mich, auch weil meine Familie in Würzburg lebt. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann wieder.“

Neu im Trainerteam von s.Oliver Würzburg und der s.Oliver Würzburg Akademie ist Enrico Kufuor, der am 1. Juli seine Tätigkeit als Headcoach der NBBL-Mannschaft aufgenommen hat. Der 31-Jährige begann seine Trainerlaufbahn im Nachwuchsprogramm von ALBA BERLIN und betreute in der Saison 2016/2017 die NBBL-Mannschaft der Eisbären Bremerhaven. In der vergangenen Spielzeit war er Co-Trainer beim ProA-Ligisten PS Karlsruhe Lions.

„Enrico hat in den USA auf dem College Basketball gespielt und bringt als Trainer bereits viel Erfahrung mit. Er arbeitet auch individuell sehr gut mit den jungen Spielern“, sagt Harald Borst, der 2. Vorsitzende des s.Oliver Würzburg Akademie e.V.. Im Nachwuchsprogramm wird Kufuor die Aufgaben von Sepehr Tarrah übernehmen, der nach Frankfurt gewechselt ist. Neben seiner Tätigkeit als NBBL-Headcoach ist er Co-Trainer von Eric Detlev beim ProB-Farmteam der TG s.Oliver Würzburg und wird außerdem Denis Wucherer im Trainingsbetrieb der Bundesliga-Profis unterstützen.