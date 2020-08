s.Oliver Würzburg beginnt am 1. September mit Saisonvorbereitung

DIE SAISONVORBEREITUNG STARTET AM 1. SEPTEMBER Strenges Hygienekonzept im s.Oliver Würzburg Trainingszentrum – Acht Testspiele auf dem Weg zum Saisonstart am Pokal-Wochenende 17./18. Oktober Die Spieler treffen ab Anfang kommender Woche ein, los geht es am 1. September: Headcoach Denis Wucherer wird seine Mannschaft gut sechs Wochen lang auf die easyCredit BBL-Saison 2020/2021 vorbereiten, die am Wochenende 17./18. Oktober 2020 mit dem ersten Spieltag der Qualifikation zum MagentaSport BBL Pokal beginnt. Auf dem Weg dahin bestreitet s.Oliver Würzburg insgesamt acht Testspiele gegen Teams aus der BBL und der ProA. Richtig ernst wird es ab dem 2. September mit dem Fitnesstest in der Sporthalle der Universität Würzburg am Hubland. Wenn die Profis am Vortag mit den üblichen Medizin-Checks in die Vorbereitung starten, werden sie ihre ersten beiden Covid19-Tests bereits hinter sich haben: Alle Trainer, Spieler und Mitarbeiter von s.Oliver Würzburg werden ab sofort wöchentlich getestet. VORBEREITUNGSTURNIER ANFANG OKTOBER IN ROSTOCK Für das Trainingszentrum wurde ein strenges Hygienekonzept erarbeitet – unter anderem sind bei den Testspielen nur die für die Durchführung des Spiels erforderlichen Personen (Spieler, Trainer, Betreuer, Kampfgericht, Schiedsrichter) zugelassen.

Die ersten beiden Vorbereitungsspiele finden aber auswärts statt: Am 12. September geht es in Bamberg gegen den oberfränkischen Rivalen, am 22. September treten Wucherer und seine Schützlinge bei ratiopharm ulm an. Einen Tag später wird ProA-Ligist Heidelberg im heimischen Trainingszentrum zu Gast sein. Am 29. September folgt eine kurze Auswärtsfahrt zu den FRAPORT SKYLINERS. Vier Tage danach, am Wochenende 3./4. Oktober, reist s.Oliver Würzburg auf Einladung von Ex-Trainer Dirk Bauermann in den hohen Norden zum Vorbereitungsturnier des ProA-Ligisten Rostock Seawolves.

HYGIENEKONZEPT FÜR DIE TURNHÖLLE IN KOOPERATION MIT DEN HANDBALL-WÖLFEN Dort geht es am Samstag im Halbfinale gegen BBL-Aufsteiger NINERS Chemnitz, am Sonntag im Spiel um Platz 3 oder im Finale entweder gegen die Gastgeber oder die Hamburg Towers. Gästefans sind bei dem Turnier nicht zugelassen. Die Seawolves arbeiten aber daran, die Spiele online und kostenfrei auf sportdeutschland.tv zu übertragen. Zum Abschluss des Testspiel-Programms sind die Nürnberg Falcons (ProA / 8. Oktober) und die Telekom Baskets Bonn (10. Oktober) im Trainingszentrum auf dem Würzburger Bürgerbräu Areal zu Gast. Wo und gegen welche Gegner s.Oliver Würzburg ab dem 17. Oktober beim Qualifikationsturnier für den MagentaSport BBL Pokal spielt, ist derzeit ebenso offen wie der Spielplan der easyCredit BBL-Hauptrunde, die am Wochenende 6./7./8. November beginnt.