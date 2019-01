s.Oliver Würzburg beginnt das neue Jahr in Vechta

START INS NEUE JAHR BEIM ÜBERRASCHUNGS-AUFSTEIGER

Dreimal auswärts in Folge in der easyCredit BBL: s.Oliver Würzburg tritt am Samstag um 18:00 Uhr bei RASTA Vechta an – Erstes Heimspiel des Jahres am Mittwoch um 19:00 Uhr im FIBA Europe Cup gegen Szolnoki Olaj aus Ungarn