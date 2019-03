s.Oliver Würzburg gewinnt in der Basketball-Bundesliga in Jena mit 82:78 (39:43). Die Baskets drehen die Partie im letzten Viertel (25:18), in den letzten 90 Sekunden gelingt ein 8:0-Lauf zum Sieg.

Die erfolgreichsten Würzburger Werfer sind Cameron Wells (17 Punkte), Xavier Cooks (14) und Jordan Hulls (13).

Durch den 13. Saisonsieg rutscht Würzburg wieder in die Play-Off-Plätze.