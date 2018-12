s.Oliver Würzburg empfängt am Sonntag die Donnervögel aus Oldenburg

DONNERVÖGEL IN DER TURNHÖLLE ZU GAST

s.Oliver Würzburg empfängt am Tag vor Silvester um 15:00 Uhr die EWE Baskets Oldenburg in der s.Oliver Arena



Letztes Heimspiel vor dem Jahreswechsel für s.Oliver Würzburg: Am 13. Spieltag der easyCredit BBL sind am Sonntag um 15:00 Uhr die EWE Baskets Oldenburg in der s.Oliver Arena zu Gast. Die „Donnervögel“ haben ihre letzten fünf Partien gewonnen und reisen nach einem deutlichen Sieg in Bayreuth als Tabellendritter von Ober- nach Unterfranken. Tickets für die Partie gibt es im Vorverkauf im Onlineshop bei CTS Eventim und am Sonntag ab 13:30 Uhr an der Tageskasse der s.Oliver Arena.



Kontinuität ist Trumpf bei den EWE Baskets Oldenburg: Mit Will Cummings, Nathan Boothe und Vojdan Stojanovski hatten die Niedersachsen im Sommer nur drei Neuzugänge – weniger als jedes andere Team der Liga. Schlüsselspieler im Kader von Headcoach Mladen Drijencic ist immer noch Rickey Paulding, der in der mittlerweile zwölften Saison das Trikot der Oldenburger trägt. Als der inzwischen 36 Jahre alte Flügelspieler am 7. Oktober 2007 sein erstes Pflichtspiel für die EWE Baskets bestritt, waren die damals neu gegründeten SCH Würzburg Baskets gerade in ihre erste Saison in der Regionalliga Südost gestartet.

Beim letzten Auftritt der Donnervögel in der s.Oliver Arena erzielte Paulding 17 Punkte alleine im letzten Viertel und führte sein Team damit nach einem zweistelligen Rückstand noch zu einem 86:84-Erfolg. Vor drei Wochen waren es beim deutlichen Auswärtssieg der Donnervögel in Bonn sogar 20 Punkte im Schlussabschnitt. Die Partie am Donnerstag in Bayreuth war seine 455. in der easyCredit BBL, in denen „Mr. Oldenburg“ im Schnitt rund 14 Zähler erzielt hat – das gilt auch für die aktuelle Saison.