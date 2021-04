s.Oliver Würzburg fährt nach Ulm und empfängt die EWE Baskets Oldenburg

Zehn Spiele in etwas mehr als fünf Wochen – so sieht das Programm von s.Oliver Würzburg bis zum geplanten Ende der Hauptrunde am 8. Mai aus. Sechsmal treten die Unterfranken dabei noch zuhause an, viermal bekommen sie die Gelegenheit, die beste Auswärtsbilanz der unteren beiden Tabellendrittel weiter zu verbessern.

Der Endspurt der easyCredit BBL-Hauptrunde beginnt für s.Oliver Würzburg mit zwei Oster-Duellen gegen Playoff-Teams: In einer vorgezogenen Partie des 29. Spieltags treten die Unterfranken am Gründonnerstag um 19:00 Uhr beim Tabellensiebten ratiopharm ulm an. Am Ostersonntag wollen sich die Schützlinge von Headcoach Denis Wucherer dann bei den EWE Baskets Oldenburg für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren – der Tabellenvierte wird um 15:00 Uhr in der s.Oliver Arena zu Gast sein. Beide Spiele werden für Abonnenten wie immer live auf magentasport.de gezeigt, die Übertragungen beginnen jeweils 15 Minuten vor dem Sprungball.

Los geht es gleich am 1. April mit der Partie des vorgezogenen 29. Spieltags, der ursprünglich für das Wochenende 17./18. April vorgesehen war, an dem jetzt aber das TOP FOUR des Magenta Sport BBL Pokals in München ausgetragen wird.

Auch ratiopharm ulm wird im Audi Dome dabei sein: Die Schwaben qualifizierten sich in der Vorrunde unter anderem durch einen 80:75-Erfolg in eigener Halle gegen s.Oliver Würzburg für das Pokal-Halbfinale. In der easyCredit BBL trafen beide Teams gleich zwei Wochen später am 1. Spieltag in der s.Oliver Arena aufeinander, und die Ulmer setzten sich dank einer starken zweiten Halbzeit mit 90:77 durch.

ULM MIT VIER NIEDERLAGEN IN FOLGE

Knapp fünf Monate später hat sich ratiopharm ulm mit 14 Erfolgen aus 25 Spielen in der Playoff-Zone der Tabelle festgesetzt und kann mit vier Siegen Vorsprung auf Rang neun bereits anfangen, für die Playoffs zu planen. Seit einem Heimsieg gegen Tabellennachbar Hamburg Towers haben die Schwaben allerdings vier Spiele in Folge verloren, unter anderem ebenso überraschend wie deutlich mit 77:92 beim Vorletzten in Vechta.