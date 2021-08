s.Oliver Würzburg gewinnt erstes Testspiel gegen Prag

Schlüssel zum Sieg waren starke 21 Offensivrebounds, die unser Team in 20 Punkte umwandeln konnte. Topscorer auf Würzburger Seite waren Desi Rodriguez (18 Punkte/8 Rebounds), Craig Moller (17 Punkte/10 Rebounds), William Buford (12 Punkte/2 Dreier) und Cameron Hunt (11 Punkte). Weiter gehts mit dem nächsten Test am Donnerstag. Am Samstag reisen die Jungs dann aus Prag direkt zur Saisoneröffnung des ProA-Ligisten Medipolis SC Jena. Zu der Partie um 18 Uhr in der sparkassen-Arena sind 450 Zuschauer zugelassen.