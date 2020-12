s.Oliver Würzburg gewinnt Frankenderby bei medi bayreuth

DERBYSIEG DANK STARKER ZWEITER HALBZEIT

93:87-Erfolg: s.Oliver Würzburg setzt sich mit viel Energie bei medi bayreuth durch

Dritter Sieg im vierten Auswärtsspiel der Saison: s.Oliver Würzburg hat sich am 8. Spieltag der easyCredit BBL mit 93:87 (44:51) bei medi bayreuth durchgesetzt. Entscheidend für den Erfolg im Frankenderby am Dienstagabend waren viel Energie, leidenschaftlicher Kampf und eine starke Verteidigung in der zweiten Halbzeit. „Vor allem in der Schlussphase haben wir deutlich besser agiert als in den letzten Spielen“, sagte ein zufriedener Headcoach Denis Wucherer nach der Partie. Es war aber auch im Angriff eine Leistung der ganzen Mannschaft: Gleich sechs Würzburger Spieler punkteten zweistellig – allen voran Justin Sears, der am Ende auf 19 Punkte, vier Assists und vier Ballgewinne kam.

Vor dem zweiten Auswärts-Frankenderby der Saison mussten Wucherer und seine Schützlinge eine Hiobsbotschaft verkraften: Zach Smith hatte sich im Heimspiel gegen den SYNTAINICS MBC am Sonntag so schwer an der Schulter verletzt, dasss er voraussichtlich operiert werden muss und für mehrere Monate ausfällt.