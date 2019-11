s.Oliver Würzburg gewinnt spannendes Main-Derby gegen Frankfurt

HOCHSPANNUNG IM MAINDERBY

s.Oliver Würzburg behält die Nerven und setzt sich nach einem harten Kampf mit 68:67 (41:26) gegen Frankfurt durch – Cameron Wells führt sein Team mit 24 Punkten und 6 Assists zum dritten Sieg in Folge

Sonntags-Krimi in der Würzburger Turnhölle: s.Oliver Würzburg hat sich nach einem in der Schlussphase hochspannenden Heimspiel knapp mit 68:67 (41:26) gegen die FRAPORT SKYLINERS durchgesetzt und in der Tabelle der easyCredit BBL auf Platz acht verbessert. Nach zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten war es 8,6 Sekunden vor dem Ende Jordan Hulls, der mit zwei erfolgreichen Freiwürfen für den dritten Würzburger Sieg in Serie sorgte. Überragender Spieler der Partie war Cameron Wells, der in den entscheidenden Phasen wichtige Würfe traf, insgesamt 24 Punkte erzielte und sechs Korbvorlagen verteilte.

Headcoach Denis Wucherer hatte einen harten Kampf im Mainderby vorhergesagt, und so kam es auch: Obwohl die Gäste aus Mainhattan nach dem Abgang von Anthony Hickey nur noch vier Import-Spieler zur Verfügung hatten, lieferten sie s.Oliver Würzburg von Beginn an einen intensiven Kampf. Zwar fanden die Gastgeber schnell ihren Rhythmus im Angriff und lagen nach gut drei gespielten Minuten bereits mit 11:5 in Führung, konnten sich daran aber nicht lange erfreuen: Liga-Topscorer Lamont Jones und sein gut aufgelegter Teamkollege Shaquille Hines erzielten zusammen 15 Zähler in den ersten zehn Minuten und hielten ihr Team in dieser frühen Phase im Alleingang im Spiel. Mit der letzten Aktion des ersten Viertels konnte sich dann Würzburgs Neuzugang Junior Etou zum ersten Mal in die Scorerliste eintragen: Der 25-Jährige versenkte einen Dreier aus der linken Ecke zum 19:17.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts brachte der Ex-Würzburger Leon Kratzer die SKYLINERS mit zwei erfolgreichen Korblegern wieder mit 19:21 in Führung – es war der siebte und gleichzeitig bereits der vorletzte Führungswechsel der Partie. Dann legten die Gastgeber in der Verteidigung eine bis zwei Schippen drauf, verhinderten in den folgenden fünfeinhalb Minuten weitere Frankfurter Punkte und zogen mit einem 10:0-Lauf auf 29:21 (17. Minute) davon. Auch in den verbleibenden dreieinhalb Minuten der ersten Halbzeit liefen die Würzburger Angriffe gut, so dass sie ihren Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf 41:26 ausbauen konnten.

JORDAN HULLS MACHT MIT ZWEI FREIWÜRFEN DEN DECKEL DRAUF