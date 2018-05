s.Oliver Würzburg hat Lizenz zum dritten Mal in Folge ohne Auflagen erhalten

Basketball-Bundesliga: s.Oliver Würzburg gewinnt in Tübingen und bekommt Endspiel gegen Bayreuth s.Oliver Würzburg gewinnt am vorletzten Spieltag mit 73:57 bei Schlusslicht …

Basketball-Bundesliga: s.Oliver Würzburg gewinnt in Tübingen und bekommt Endspiel gegen Bayreuth s.Oliver Würzburg gewinnt am vorletzten Spieltag mit 73:57 bei Schlusslicht …