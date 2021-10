s.Oliver Würzburg im Heimspiel gegen den MBC mit Zuschauern

ENDLICH WIEDER MIT ZUSCHAUERN

s.Oliver Würzburg trifft im ersten Ligapokal-Heimspiel der Clubgeschichte am Sonntag auf den SYNTAINICS MBC

Willkommen zurück in der Turnhölle: Unter diesem Motto steht am Sonntag das erste Heimspiel von s.Oliver Würzburg mit Zuschauern seit Anfang März 2019. Im Achtelfinale des MagentaSport BBL Pokals geht es ab 15:00 Uhr in der s.Oliver Arena gegen den SYNTAINICS MBC. Es ist nach sechs Auswärtspartien im Liga-Pokal das erste Pokal-Heimspiel der Clubgeschichte. „Wir freuen uns alle sehr darauf, endlich wieder vor unseren eigenen Fans spielen zu dürfen. Was das Heimpublikum ausmachen kann, hat unser Spiel in Crailsheim gezeigt. Der sechste Mann ist wichtig und ich hoffe, dass möglichst viele Fans am Sonntag den Weg in die Turnhölle finden“, sagt Headcoach Denis Wucherer.

575 Tage nach dem letzten Heimspiel mit Fans hält die Autohaus Gruppe Spindler als „Sponsor of the Day“ für die ersten 500 Besucher wie immer beim Saisonauftakt kostenlose T-Shirts bereit. Außerdem gibt es Gewinnspiele mit attraktiven Preisen, ein Glücksrad und eine Präsentation der neuesten E-Auto-Modelle des exklusiven Fahrzeugpartners von s.Oliver Würzburg.

Mit Unterstützung der eigenen Zuschauer soll es mit dem ersten Sieg im MagentaSport BBL Pokal für s.Oliver Würzburg klappen. „Wir hatten bisher nicht immer die einfachste Auslosung und wollen unbedingt eine Runde weiter“, so Wucherer: „Außerdem ist es wichtig, möglichst schnell das erste Erfolgserlebnis der Saison einzufahren. Wir hatten nach der Vorbereitung ein gutes Gefühl, das ist nach dem Spiel in Crailsheim etwas ins Wanken geraten. Da kommt jeder Gegner recht, um einen Rhythmus zu finden, sich reinzukämpfen und vierzig Minuten Gas zu geben. Die Ergebnisse der ersten beiden Spieltage haben gezeigt, dass man sich auf nichts verlassen kann und es wieder eine verrückte Saison wird. In dieser Liga muss man sich jeden Sieg hart erarbeiten, egal gegen welchen Gegner.“

Wucherer: „Wir müssen eine höhere Qualität in der Offensive anbieten“

Zur Vorbereitung versammelte sich die Mannschaft am Donnerstagabend im Trainingszentrum und beobachtete das Offensivfeuerwerk der Wölfe aus Weißenfels bei ihrem 106:101-Auswärtssieg nach Verlängerung in Braunschweig. Dass dabei die komplette Start-Fünf des SYNTAINICS MBC zwischen 33 und 39 Minuten auf dem Parkett stand, dürfte für das Pokalspiel drei Tage später zumindest kein Nachteil sein.