s.Oliver Würzburg informiert über Hygienekonzept und Dauerkarten-Regelungen

ZUSCHAUERZAHLEN / HYGIENEKONZEPT



Derzeit sind Großveranstaltungen bundesweit untersagt – kann beim geplanten Saisonstart am ersten November-Wochenende überhaupt wieder vor Zuschauern gespielt werden?

Es ist das erklärte Ziel der easyCredit BBL, dass von Beginn der Hauptrunde an in allen Hallen und Arenen der Liga wieder vor Publikum gespielt werden kann. Wie viele Zuschauer zugelassen werden können, weiß zum aktuellen Zeitpunkt niemand – die Zuschauerzahl ist unter anderem von den Gegebenheiten jeder einzelnen Halle und den Vorgaben der zuständigen Behörden vor Ort abhängig.

Gibt es bereits ein Hygiene-Konzept für die s.Oliver Arena und wie sieht es aus?

Wir arbeiten mit Hochdruck an einem Konzept, das Heimspiele vor Zuschauern ab Anfang November möglich macht. Wir arbeiten darauf hin, so viele Fans wie möglich in unserer kleinen und engen Turnhölle zu haben. Aktuell planen wir mit einer Zuschauerkapazität von etwa 20 Prozent der Maximalauslastung beim Saisonstart, das wären etwa 650 Zuschauer. Oberstes Gebot ist dabei aber immer ein Maximum an Sicherheit und Schutz für alle Beteiligten. Unterstützung bei der Erstellung des Konzepts zur Vorlage beim Würzburger Gesundheitsamt erhalten wir, wie zahlreiche andere BBL-Clubs auch, von Dr. Florian Kainzinger, der in Zusammenarbeit mit der easyCredit BBL bereits das Hygienekonzept für das BBL-Finalturnier im Juni erstellt hat. Sein Ziel ist eine Auslastung von 50 Prozent in möglichst allen Hallen der Liga. Unter anderem müssen folgende Dinge berücksichtigt bzw. durchgeführt werden:

– Begehung der s.Oliver Arena mit mehreren Experten und Fachärzten

– Erstellung eines fachärztlichen Belüftungsgutachens

– Bewertung und Einschätzung möglicher Sitzabstände

– Festlegung notwendiger Schutzmaßnahmen beim Einlass, auf den Tribünen sowie in den Sanitär- und Hospitality-Bereichen

– Vorgaben für die Ausgabe von Speisen und Getränken im Foyer und im VIP-Bereich

– Bewertung der Anreisewege / Stellplatzsituation / ÖPNV