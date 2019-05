s.Oliver Würzburg muss am Dienstag abend zum Frankenderby in Bayreuth antreten

FRANKENDERBY ALS PLAYOFF-DUELL



s.Oliver Würzburg tritt am Dienstag um 19:00 Uhr zum Nachholspiel des 31. easyCredit BBL-Spieltags in Bayreuth an – Letztes Hauptrunden-Heimspiel am Freitag um 20:30 Uhr in der s.Oliver Arena gegen die Telekom Baskets Bonn



Der Spielplan kennt auf der Zielgeraden der easyCredit BBL-Hauptrunde kein Erbarmen: Gut 50 Stunden nach dem Auswärtsspiel in Berlin steht für s.Oliver Würzburg das vorletzte Frankenderby der Saison auf dem Programm. Am Dienstag um 19:00 Uhr geht es in der Bayreuther Oberfrankenhalle im Nachholspiel des 31. Spieltags für beide Teams um entscheidende Punkte im Kampf um die Playoffs. Das Spiel wird ab 18:45 Uhr wie immer live und in HD auf magentasport.de übertragen. Drei Tage später findet das letzte Heimspiel der Hauptrunde statt: Gegner am Freitag um 20:30 Uhr in der s.Oliver Arena sind die Telekom Baskets Bonn, es sind noch Tickets aller Kategorien im Online-Shop verfügbar.

Die beiden fränkischen Kontrahenten gehören zu den sechs Teams, die aktuell noch realistische Möglichkeiten auf die Plätze sieben und acht der Tabelle und damit auf eine Viertelfinal-Begegnung mit Spitzenreiter FC Bayern München oder den voraussichtlichen Tabellenzweiten EWE Baskets Oldenburg haben. Dabei stehen die Chancen für s.Oliver Würzburg mit fünfzehn Siegen deutlich besser – medi bayreuth kann sich als Tabellenzwölfter mit vierzehn Siegen keine Niederlage mehr erlauben. Die Oberfranken konnten nur zwei ihrer letzten acht Spiele für sich entscheiden – beide zuhause gegen die Telekom Baskets Bonn und ALBA BERLIN.

Die Oberfrankenhalle ist nach wie vor ein schwieriges Auswärts-Parkett, allerdings ist sie nicht mehr so uneinnehmbar wie in den vergangenen beiden Spielzeiten, als Bayreuth in Hauptrunde und Playoffs 28 von 36 Heimspielen gewinnen konnten – in der laufenden Spielzeit gab es vor den beiden letzten Heimspielen gegen Würzburg und Bamberg acht Siege und sieben Niederlagen. Nach bisher 13 Begegungen liegt s.Oliver Würzburg in der Gesamtbilanz mit acht Siegen vorne, in der Oberfrankenhalle gelangen zwei Siege in sechs Spielen. Im Hinspiel holte s.Oliver Würzburg einen 20-Punkte-Rückstand auf und holte sich einen 73:69-Heimsieg gegen medi bayreuth.

Fünf Spieler im aktuellen Kader des österreichischen Trainers Raoul Korner punkten regelmäßig zweistellig, allen voran die beiden athletischen Power Forwards Hassan Martin (13,1 Punkte / 6,4 Rebounds pro Partie) und De‘Mon Brooks (12,5 Punkte / 5,2 Rebounds). Shooting Guard Kassius Robertson ist mit 12,5 Punkten und einer Dreierquote von knapp 46 Prozent der gefährlichste Distanzschütze, und die beiden „kleinen“ Flügelspieler Gregor Hrovat und Adonis Thomas kommen zusammen auf 20 Zähler pro Spiel. Den nachverpflichteten Spielmacher Kyan Anderson (7,1 Punkte / 4,3 Assists) kennen die Spieler von s.Oliver Würzburg aus dem FIBA Europe Cup: Er spielte vor seinem Bayreuther Engagement für den Zwischenrundengegner Z Mobile Prishtina.

Am Mittwoch finden zwei weitere Nachholspiele statt (Berlin spielt zuhause gegen Bonn, Bamberg empfängt Oldenburg), bevor am Freitag und Sonntag an den beiden letzten Hauptrunden-Spieltagen die letzten Eintscheidungen in Sachen Abstieg und Playoff-Qualifikation fallen. s.Oliver Würzburg empfängt am Freitag (20:30 Uhr, s.Oliver Arena) die Telekom Baskets Bonn zum nächsten direkten Playoff-Duell und tritt am Sonntag zum abschließenden Frankenderby bei Brose Bamberg an. Tickets aller Kategorien für das letzte Heimspiel der Hauptrunde gegen Bonn sind im Online-Shop und am Freitag ab 19:00 Uhr an der Abendkasse erhältlich.