s.Oliver Würzburg muss sich Oldenburg deutlich geschlagen geben

Kurz vor Ende des ersten Abschnitts war es Kapitän Felix Hoffmann, der nach einem Offensivrebound zum 19:21 traf – die Gastgeber erzielten im ersten Viertel sechs Punkte aus zweiten Chancen und blieben dadurch zunächst in Schlagdistanz. Einen weiteren offensiven Abpraller verwandelte Perry Jones gleich zum Start in Abschnitt Nummer zwei, und Joshua Obiesie wurde anschließend beim Zug zum Korb gefoult und traf in der 12. Minute beide Freiwürfe zum Zwischenstand von 23:24.

Cameron Hunt traf anschließend seinen ersten Dreier zum Ausgleich (5:5, 3. Minute), und in diesem Stil ging es dann im ersten Viertel auch munter weiter: Die Niedersachsen gingen mehrmals in Führung, s.Oliver Würzburg hielt sofort dagegen und glich aus: Zwei Dreier in Folge von Gäste-Spielmacher Phil Pressey konterten Julian Albus (14:14, 6. Minute) und Cameron Hunt (17:17, 8. Minute).

Die Rollen waren vor dem Spiel noch klarer verteilt als drei Tage zuvor beim Würzburger Auswärtsspiel in Ulm: Die Oldenburger hatten das Ziel, Tabellenplatz vier und damit den Heimvorteil im Playoff-Viertelfinale gegen den Verfolger aus Crailsheim zu verteidigen und durch den 20. Saisonsieg außerdem die Playoff-Qualifikation endgültig klar zu machen. Für s.Oliver Würzburg ging es darum, ohne drei verletzte Leistungsträger „irgendwie durch diese Woche zu kommen“, wie Headcoach Denis Wucherer nach dem Spiel in Ulm betont hatte.

Im weiteren Verlauf des zweiten Viertels war es dann aber der beste Angriff der Liga (94,4 Punkte pro Spiel), der immer besser in Schwung kam und dabei auch von einigen Unkonzentriertheiten der Hausherren profitierte. Zwar versuchte Denis Wucherer das Momentum der „Donnervögel“ gleich zweimal mit einer Auszeit zu unterbrechen, das gelang ihm aber nicht: Ein 24:5-Lauf brachte den Gästen innerhalb von sechs Minuten eine Führung mit 20 Punkten (28:48) Differenz – lediglich einen Dunk von Perry Jones und einen Dreier von Alex King konnte s.Oliver Würzburg in dieser Phase auf der Habenseite verbuchen.

Im vierten Viertel war es dann vor allem Oldenburgs Neuzugang Tomislav Gabric, der immer wieder gut in Szene gesetzt wurde: Der polnische Nationalspieler traf sechs Dreier und erzielte seine 20 Punkte komplett im Schlussabschnitt, in dem die Oldenburger stolze 10 Dreier bei 13 Versuchen versenkten und bis zum Schluss auf dem Gaspedal blieben.

„Das war ein Spiel, das wir möglichst schnell vergessen müssen. Durch den Sieg von Gießen gegen Bayern München wird uns hoffentlich noch bewusster, dass wir uns mit unseren acht Siegen nicht zurücklehnen dürfen. Wir haben noch genug Spiele, wollen alles geben und davon so viele wie möglich gewinnen“, sagte Florian Koch.

Eine Woche Zeit bleibt ihm und seinen Kollegen zur Vorbereitung auf die nächsten Begegnungen: s.Oliver Würzburg tritt am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr bei der BG Göttingen an und empfängt drei Tage später (Mittwoch, 14. April, 20:30 Uhr) die FRAPORT SKYLINERS.

STATISTIKEN UND STIMMEN ZUM SPIEL

S.OLIVER WÜRZBURG -EWE BASKETS OLDENBURG 66:116 (19:24, 13:24, 12:30, 22:38)

Für s.Oliver Würzburg spielten:

Cameron Hunt 19 Punkte/3 Dreier, Florian Koch 16/2, Jonas Weitzel 8, Felix Hoffmann 5/1, Alex King 5/1, Perry Jones 4, Joshua Obiesie 4, Julian Albus 3/1, Tyson Ward 2, Nils Haßfurther, Julius Böhmer.

Top-Performer Oldenburg:

Keith Hornsby 25/4, Tomislav Gabric 20/6, Rickey Paulding 20/2, Rasid Mahalbasic 9 (4 Assists/3 Steals), Phil Pressey 9/3 (3 Steals).

Key Stats :

Trefferquote aus dem Feld: Würzburg 39 Prozent – Oldenburg 63 Prozent

Rebounds: Würzburg 25 (8 offensiv) – Oldenburg 38 (9 offensiv)

Assists: Würzburg 16 – Oldenburg 28

Florian Koch, s.Oliver Würzburg:

„Wenn wir gegen ein Team spielen, das präsente Fünfer unter dem Korb und extrem viele gute Schützen von außen hat, kriegen wir das in dieser Saison irgendwie nicht gelöst. Direkt nach so einer Niederlage ist es natürlich schwer, etwas Positives zu sagen. Das war ein Spiel, das wir möglichst schnell vergessen müssen. Wir müssen auch hoffen, dass bei uns ein paar Jungs möglichst schnell wieder gesund werden, dass wir wieder Energie finden und dass wir aufhören, Ausreden zu finden. Es kommen jetzt wichtige Spiele, in denen es für uns realistischer ist zu gewinnen. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir Siege holen werden. Mund abwischen, weiter gehts. Durch den Gießener Sieg gegen München wird es uns hoffentlich noch bewusster, dass wir uns mit unseren acht Siegen nicht zurücklehnen dürfen. Wir haben noch genug Spiele, wollen alles geben und davon so viele wie möglich gewinnen.“

Denis Wucherer, Headcoach s.Oliver Würzburg:

„Gratulation an die Oldenburger. Wir haben heute ein Team gesehen, das einen sehr hohen Basketball-IQ hat, das passen und werfen kann, und das dazu auch noch mit Intensität in der Verteidigung agiert. Und uns.“

Mladen Drijencic, Headcoach EWE Baskets Oldenburg:

„Es war für uns nicht ganz einfach, an den Feiertagen unsere Familien zu verlassen und an die Arbeit zu gehen. Es war aber auch eine zusätzliche Motivation für uns, die 40 Minuten optimal auszunutzen und zu spielen. Die letzten 20 Minuten waren sehr dominant und erfolgreich, nicht nur offensiv, sondern auch in der Verteidigung. Es war für uns wichtig, das Spiel ernst zu nehmen und unsere beste Leistung abzuliefern, um uns auch in diesem Spiel zu entwickeln.“