s.Oliver Würzburg – Neuzugang auf Centerposition

US-Amerikaner Luke Fischer als Ersatz für den an der Schulter verletzten Lis Shoshi verpflichtet

2,11 Meter groß und 24 Jahre alt: s.Oliver Würzburg hat Center Luke Fischer als Verstärkung unter den Brettern verpflichtet. Der US-Amerikaner spielte bis zu einer Verletzung im Januar für den spanischen EuroLeague-Club Herbalife Gran Canaria und hat in Würzburg einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten mit beidseitiger Ausstiegsoption nach dem ersten Jahr unterschrieben. Erforderlich wurde seine Verpflichtung aufgrund einer Schulterverletzung von Lis Shoshi, die den Center der kosovarischen Nationalmannschaft mehrere Monate außer Gefecht setzen wird.

„Wir haben uns alle sehr über die Verpflichtung von Lis Shoshi gefreut und bedauern sehr, dass der Vertrag mit ihm durch seine Verletzung nicht zustande kommt. Er wird dadurch leider so lange ausfallen dass wir keine andere Wahl hatten, als nach einem Ersatz zu suchen“, sagt s.Oliver Würzburg Headcoach Denis Wucherer.

Ersatz ist ein junger, aber bereits EuroCup- und EuroLeague-erfahrener „Big Man“ aus den USA: Nach einem Semester bei den „Hoosiers“ der Indiana University – dort spielte er zusammen mit William Sheehey – und drei weiteren College-Jahren bei der Marquette University begann Luke Fischer seine Profi-Karriere 2017 bei Herbalife Gran Canaria. Für die Spanier bestritt der 24-Jährige (geboren am 29. Oktober 1994 in Germantown/Wisconsin) bis zu einer saisonbeendenden Verletzung im Januar dieses Jahres insgesamt 71 Partien in der ACB, im EuroCup und in der EuroLeague.

2018 erreichte er mit seinem Club jeweils das Halbfinale im Copa del Rey und der spanischen Liga sowie das Viertelfinale im EuroCup. Der 2,11 Meter große Center, der im Oktober sein erstes Kind erwartet, hat außerdem einen armenischen Pass und war im vergangenen Sommer für Armenien dreimal bei den Pre-Qualifiers zur Basketball-Europameisterschaft im Einsatz.



MODERNER FÜNFER MIT QUALITÄT UND VIEL POTENZIAL

„Normalerweise könnten wir mit unseren finanziellen Möglichkeiten einen Spieler seines Kalibers nicht verpflichten. Er hat aber nach seiner Verletzung eine Möglichkeit gesucht, sich neu zu beweisen. Das hat uns in die Karten gespielt“, so Wucherer über den Neuzugang: „Luke ist ein moderner Fünfer mit hoher Qualität, aber auch noch viel Entwicklungspotenzial. Er ist hungrig darauf, endlich zeigen zu können was in ihm steckt.“

Luke Fischer und seine Teamkollegen treffen am Montag und Dienstag in Würzburg ein. Nach den obligatorischen Medizin-Checks starten Denis Wucherer und sein Team am Mittwoch mit der ersten Trainingseinheit und am Donnerstag mit den Leistungstests in die sechswöchige Saisonvorbereitung. Nach zwei nicht öffentlichen Testspielen gegen Heidelberg (ProA) und Limburg United (Belgien) folgt der erste öffentliche Auftritt beim Turnier um den Gezeitenhaus Cup in Rhöndorf am Wochenende 31. August/1. September.

Nach einem einwöchigen Trainingslager im italienischen Bormio vom 2. bis 9. September findet die offizielle Saisoneröffnung von s.Oliver Würzburg am Donnerstag, den 12. September ab 18:00 Uhr in der s.Oliver Arena statt. Zu Gast ist mit Darussafaka Istanbul der EuroCup-Sieger 2018 und EuroLeague-Teilnehmer der vergangenen Saison. Der Ticket-Vorverkauf (Vollzahler 15 Euro / ermäßigt 9 Euro / freie Platzwahl in der gesamten Halle) für das Duell mit dem türkischen Spitzenclub beginnt am Donnerstag, den 22. August um 10 Uhr im Online-Ticketshop.

DER KADER VON S.OLIVER WÜRZBURG FÜR DIE SAISON 2019/2020:

Jordan Hulls (USA), Badu Buck (D), Joshua Obiesie (D), Philipp Hadenfeldt (D), Johannes Richter (D), Skyler Bowlin (USA), Fynn Fischer (D), Julian Albus (D), Florian Koch (D), Cameron Wells (USA), Felix Hoffmann (D), William Sheehey (USA), Brekkott Chapman (USA), Nils Haßfurther (D), Luke Fischer (USA).

Zugänge:

William Sheehey (FC Porto/Portugal), Brekkott Chapman (Weber State), Nils Haßfurther (Nürnberg Falcons), Luke Fischer (Gran Canaria/Spanien).

Abgänge:

Krešimir Lončar (Karriereende), Gabriel Olaseni, Mike Morrison (Peristeri/Griechenland), Xavier Cooks (Strasbourg/Frankreich), Devin Oliver (Nanterre/Frankreich), Brad Lösing (Jena/ProA).

Quelle: s.Oliver Würzburg