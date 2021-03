s.Oliver Würzburg setzt sich beim Tabellendritten in Crailsheim durch

KLARER AUSWÄRTSSIEG BEIM KING-JUBILÄUM s.Oliver Würzburg setzt sich beim Tabellendritten in Crailsheim mit 94:84 (46:41) durch Ein schöneres Geschenk hätte sich Alex King bei seinem Jubiläumsspiel nicht wünschen können: s.Oliver Würzburg hat sich am 20. Spieltag der easyCredit BBL mit 94:84 (46:41) beim Tabellendritten HAKRO Merlins Crailsheim durchgesetzt. Die Unterfranken übernahmen mit einer konzentrierten Leistung in der Verteidigung und viel Selbstvertrauen im Angriff bereits im ersten Viertel die Kontrolle über das Spiel, verteidigten den frühen Vorsprung bis zum Schluss und blieben in der Arena Hohenlohe weiter ungeschlagen. Gleich fünf Würzburger Spieler punkteten zweistellig, allen voran Perry Jones (19 Punkte) und Tyson Ward mit einem „Double-Double“ (17 Punkte/10 Rebounds). Alex King versenkte in seinem 600. BBL-Spiel zwei Dreier und kam am Ende auf 15 Punkte. „Der Sieg ist insgesamt verdient und wir konnten andeuten, wie viel Potenzial in der Truppe steckt“, sagte Headcoach Denis Wucherer. Beide Teams hatten drei Tage zuvor deutliche Auswärtsniederlagen einstecken müssen, die Unterfranken zeigten sich davon deutlich besser erholt. Zwar gingen zunächst die Gastgeber durch Trae Bell Haynes und Bogdan Radosavljevic in Führung (5:4, 2. Minute). Die als Außenseiter in die Partie gestarteten Gäste hielten aber von Beginn an voll dagegen und setzten die „Zauberer“ in der Verteidigung unter Dauerdruck, der in den folgenden Minuten zu drei Crailsheimer Ballverlusten und einem Würzburger 13:3-Lauf führte. Die Wucherer-Schützlinge spielten nicht nur schnell, sondern auch sehr präzise nach vorne und nutzten ihre Chancen. Murphy Holloway setzte mit einem Fastbreak-Dunk die erste richtig spektakuläre Aktion des Spiels, Jubilar Alex King feierte sein 600. Bundesliga-Spiel mit zwei Dreiern in Folge, und Robert Lowery fand Felix Hoffmann mit einem perfekten Nadelöhr-Anspiel unter dem Korb – der Würzburger Kapitän bedankte sich in der 5. Minute mit einem „And One“ zum Zwischenstand von 8:17. FRÜHE FÜHRUNG BIS ZUM SCHLUSS VERTEIDIGT

Diese Führung gab s.Oliver Würzburg in den folgenden knapp 35 Spielminuten dann auch nicht mehr her: Immer wenn es den Hausherren gelang, ihren Dauer-Rückstand zu verkürzen oder auszugleichen, folgte umgehend ein Würzburger Lauf, mit dem die Verhältnisse wieder gerade gerückt wurden. Zum ersten Mal passierte das am Ende des ersten Viertels: Erst glichen die Merlins durch zwei Dreier von Elias Lasisi und zwei Dunks von Jamuni McNeace aus (19:19, 8. Minute), dann zogen die Gäste dank Perry Jones wieder davon. Der Würzburger 2,11-Meter-Mann erzielte 15 seiner 19 Punkte vor der Pause und blieb dabei aus allen Distanzen ohne Fehlversuch. Das erste Viertel beendete er mit seinen ersten sieben Zählern, darunter ein Dreier mit ablaufender Shotclock zum Stand von 21:28 nach zehn gespielten Minuten. Im zweiten Viertel dann das gleiche Spiel: Erst konnten die Crailsheimer durch einen 9:0-Lauf ausgleichen (40:40, 17. Minute), so dass Denis Wucherer wegen der steigenden Fehlerquote seiner Schützlinge gleich zwei Auszeiten innerhalb von 43 Sekunden nahm. Danach war die Konzentration am defensiven Ende des Parketts wieder da, Crailsheim gelang in den drei Minuten bis zum Seitenwechsel nur noch ein einziger Punkt, und Tyson Ward, Perry Jones und Cameron Hunt warfen bis zur Halbzeit wieder eine Fünf-Punkte-Führung heraus (41:46.). IM LETZTEN VIERTEL DEUTLICH ABGESETZT