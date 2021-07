s.Oliver Würzburg startet am 25. September in Crailsheim

SAISONSTART AM 25. SEPTEMBER IN CRAILSHEIM

Die easyCredit BBL-Spielzeit 2021/2022 beginnt für s.Oliver Würzburg am 25. September bei den Merlins

Los geht‘s am letzten September-Samstag in Crailsheim, und aller Voraussicht nach muss gleich das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Bayern München verlegt werden: In dem am Montag veröffentlichten easyCredit BBL-Spielplan ist für das bayerische Derby am 2. Spieltag der 30. September 2021 vorgesehen – an diesem Donnerstag startet der Vizemeister allerdings bei Maccabi Tel Aviv in Israel in die neue EuroLeague-Saison.

Eröffnet wird die 56. BBL-Spielzeit am 23. oder 24. September mit dem Heimspiel des Deutschen Meisters ALBA BERLIN gegen die Telekom Baskets Bonn. s.Oliver Würzburg startet am 25. September (Samstag/18:00 Uhr) mit einer kurzen Auswärtsfahrt zu den HAKRO Merlins Crailsheim in seine zehnte Bundesliga-Saison.