s.Oliver Würzburg startet gegen HAKRO Merlins Crailsheim ins neue Jahr

TABELLENZWEITER AUS CRAILSHEIM ZU GAST s.Oliver Würzburg startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen starke „Zauberer“ ins neue Jahr Neues Jahr, neues Glück? s.Oliver Würzburg möchte am Sonntag die Negativserie in eigener Halle beenden und mit dem ersten Heimsieg der Saison ins Jahr 2021 starten. Einfach wird das nicht: Am 11. Spieltag der easyCredit BBL kommt mit den HAKRO Merlins Crailsheim das Überraschungsteam der vergangenen und der aktuellen Spielzeit in die s.Oliver Arena.

Die „Zauberer“ aus dem fränkisch geprägten Nordosten Baden Württembergs liegen nach zehn Spieltagen mit nur einer Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz. Sprungball in der s.Oliver Arena wird am Sonntagnachmittag um 15 Uhr sein, die Liveübertragung für Abonnenten auf magentasport.de beginnt um 14:45 Uhr.



s.Oliver Würzburg geht nach dem bisherigen Saisonverlauf als klarer Außenseiter in die Partie: Seit Crailsheim am letzten Spieltag der BBL-Saison 2018/2019 durch einen Heimsieg gegen Oldenburg in der Würzburger s.Oliver Arena den Klassenerhalt geschafft hat, gehören die Merlins zu den erfolgreicheren Clubs der Liga.

Die durch die Corona-Pandemie verkürzte Spielzeit 2019/2020 beendeten sie auf Rang drei (15 Siege/6 Niederlagen) und nahmen im Juni am Finalturnier in München teil. Und auch in der aktuellen Spielzeit sind die Württemberger als Tabellenzweiter mit neun Siegen aus zehn Spielen ganz klar das Überraschungsteam der Liga. Die bisher einzige Niederlage gab es am 5. Spieltag mit 88:97 beim Spitzenreiter in Ludwigsburg. „Crailsheim bewegt wie auch schon im letzten Jahr den Ball sehr ordentlich. Sie haben eine starke Dreierquote und spielen im Vergleich zur letzten Saison eine bessere und aggressivere Verteidigung. Und mit Trae Bell-Haynes haben sie einen sehr guten Aufbauspieler“, sagt Headcoach Denis Wucherer vor dem Start ins neue Jahr. BESTER SCORER UND BESTER VORLAGENGEBER DER LIGA: TRAE BELL-HAYNES



Der 25-jährige Kanadier startete seine Profi-Karriere 2018 mit 15 Partien für die FRAPORT SKYLINERS und wurde in der vergangenen Saison mit den Helsinki Seagulls in der finnischen Heimat von Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo Pokalsieger.

In den ersten zehn BBL-Partien für Crailsheim hat der Spielmacher nicht nur 21,2 Punkte im Schnitt erzielt, sondern auch 8,6 Assists an seine Mitspieler verteilt. Beides sind aktuell die Bestwerte der Liga – das gilt allerdings auch für seine 3,5 Ballverluste pro Partie. Dankbare Abnehmer seiner Korbvorlagen sind unter anderem der wurfstarke Center Bogdan Radosavljevic (14,3 Punkte/63,6 Prozent Dreierquote), Scharfschütze Elias Lasisi (12 Punkte/60,4 Prozent Dreierquote) und Flügelspieler Tim Coleman (11,5 Punkte/4,4 Rebounds).

Der ehemalige Würzburger Maurice Stuckey ist einer von drei Merlins-Akteuren, der in allen zehn Spielen beim Sprungball auf dem Parkett stand, er kommt in gut 17 Minuten Spielzeit auf 6,3 Zähler. Mit 91,2 erzielten Punkten pro Partie liegt Crailsheim im Liga-Vergleich hinter Oldenburg auf Rang zwei. NOCH KEINE BBL-NIEDERLAGE GEGEN DIE „ZAUBERER“ In der wegen der Pandemie abgebrochenen Saison 2019/2020 trafen s.Oliver Würzburg und die HAKRO Merlins Crailsheim nur einmal aufeinander – das spektakuläre Weihnachts-Heimspiel am 21. Dezember 2019 in der ausverkauften s.Oliver Arena endete nach Verlängerung mit 92:88 für die Gastgeber.

Es war der fünfte Würzburger Sieg in der fünften BBL-Begegnung beider Teams. Ihren bisher einzigen Pflichtspiel-Erfolg gegen die unterfränkischen Nachbarn feierten die Merlins in der ProA-Saison 2010/2011, als sie ihr Heimspiel – damals noch in der HAKRO-Arena – gewinnen konnten. In der s.Oliver Arena sind sie bisher sieglos – mit Ausnahme des für den Klassenerhalt 2019 entscheidenden Erfolgs in der Würzburger Ersatz-Spielstätte gegen Oldenburg.