s.Oliver Würzburg tritt am Samstag bei den EWE Baskets Oldenburg an

In Berlin hat es nicht geklappt mit dem sechsten Auswärtssieg, ihren nächsten Versuch starten Headcoach Denis Wucherer und seine junge Truppe am 15. Spieltag der easyCredit BBL bei den EWE Baskets Oldenburg. Der Tabellendritte hat nach 14 Begegnungen erst zwei Niederlagen auf dem Konto und seine letzten acht Spiele in Folge gewonnen.

SMALL BALL MIT VIEL BEWEGUNG

Vor dem 14-tägigen Länderspielfenster in der zweiten Februarhälfte sieht der Spielplan dann zum Auftakt der Rückrunde noch einen Doppelspieltag vor: Am 12 Februar (Freitag, 19:00 Uhr) tritt s.Oliver Würzburg beim SYNTAINICS MBC an, am 14. Februar (Sonntag, 20:30 Uhr) ist Tabellenführer MHP RIESEN Ludwigsburg in der s.Oliver Arena zu Gast.

Um zum Auftakt dieses harten Programms die Siegesserie der Oldenburger zu stoppen, muss Denis Wucherer erneut auf „Small Ball“, die Auswärtsstärke und den großen Kampfgeist seiner Mannschaft setzen. Die Auswärtsfahrt begann am Freitag mit demselben Aufgebot wie am vergangenen Wochenende, als in Berlin die drei deutschen Youngster Jonas Weitzel (Topscorer der Partie mit 20 Punkten), Julius Böhmer (10 Punkte/2Dreier) und Elijah Ndi (jüngster Scorer in der Historie der easyCredit BBL) auf sich aufmerksam machen konnten.

„Würzburg spielt ungewollt Small Ball. Die Partie in Berlin hat gezeigt, dass dadurch auch Probleme entstehen, weil man sich an die Drives und an viel Bewegung anpassen muss“, sagt Oldenburgs Headcoach Mladen Drijencic: „Wir müssen die richtige Einstellung dazu finden, um eine auswärtsstarke Mannschaft zu besiegen.“

OLDENBURGS TOPSCORER IST INZWISCHEN 38 JAHRE ALT

Die gastgebenden EWE Baskets sind im Pokal mit zwei Niederlagen gegen Bonn und Braunschweig in die Saison gestartet und haben daraus offensichtlich die richtigen Schlüsse gezogen: Mit 92 erzielten Punkten pro Spiel sind sie aktuell die offensivstärkste Mannschaft der easyCredit BBL und mussten sich bisher nur beim Tabellenzweiten in Crailsheim und zuhause gegen Titelverteidiger Berlin geschlagen geben.