s.Oliver Würzburg und die Allianz Agentur Avit bleiben weiterhin Partner

Seit Florian Pfnausch und Benedikt Wolf die Allianz Agentur Avit im Herzen von Würzburg übernommen haben, unterstützen sie nicht nur ihre Kunden in allen Versicherungsfragen, sondern auch den Profisport. Als offizieller Versicherungspartner kümmert sich die Agentur um alle Versicherungsangelegenheiten von s.Oliver Würzburg.

In der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison 2019/2020 haben Pfnausch und Wolf auf sämtliche Rückforderungen verzichtet und ihr Engagement bis 2021 verlängert. „Auch über die neue Verlängerung bis 2022 mussten wir nicht lange nachdenken. Als offizieller Versicherer von s.Oliver Würzburg liegt es uns am Herzen, den Verein nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern auch in Zukunft zu unterstützen. Wir sind echte Basketball-Fans und wollen unseren Teil dazu beitragen, den Spitzenbasketball in Würzburg langfristig zu erhalten. Durch unser Netzwerk bieten wir den perfekten Versicherungsschutz für den Profisport“, betonen Florian Pfnausch und Benedikt Wolf.

Die Allianz Agentur Avit Inh. Pfnausch & Wolf OHG

bietet ihren Kunden unter dem Motto „Wir versichern Mainfranken“ kompetente Unterstützung bei allen Versicherungsfragen. Ganz gleich, ob Sie sich gegen Risiken schützen, Ihre Familie absichern oder für das Alter vorsorgen wollen: Für Privat- und Firmenkunden ermitteln die Versicherungsfachleute an zwei Standorten in Würzburg und Kitzingen genau das Produkt, das am besten zur persönlichen Situation passt. Am Marktplatz mitten im Herzen von Würzburg arbeiten die beiden Agenturinhaber Florian Pfnausch und Benedikt Wolf daran, das oftmals als „trocken“ empfundene Thema Versicherungen zu entstauben und mit Feuereifer, Leidenschaft und Fairness zu reformieren. Dass ihre Devise ankommt, erkennen sie an der hohen Zufriedenheit ihrer Stammkunden.