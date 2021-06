s.Oliver Würzburg und Joshua Obiesie gehen getrennte Wege

Seine ersten Partien in der easyCredit BBL und im FIBA Europe Cup bestritt der gebürtige Münchner bereits als 18-Jähriger in der Spielzeit 2018/2019 für s.Oliver Würzburg – in seiner Premieren-Saison als Basketball-Profi lag er mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 15 Minuten unter den deutschen U22-Spielern auf Rang fünf in der Liga. In der abgelaufenen Saison 2020/2021 kam Obiesie in 32 Spielen zum Einsatz, stand als 20-Jähriger im Schnitt mehr als 13 Minuten pro Spiel auf dem Parkett (Platz 8 unter allen deutschen U22-Spielern der Liga) und kam dabei auf 5,1 Punkte, 1,4 Assists und eine 41-prozentige Dreierquote.

Headcoach Denis Wucherer bedauert die frühzeitige Trennung: „Ich bin mir sicher, dass in der kommenden Saison der Knoten bei ihm geplatzt wäre und die viele Arbeit, die Joshi und wir zusammen in den letzten Jahren investiert haben, Früchte getragen hätte.“