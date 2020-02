s.Oliver Würzburg unterliegt dem Spitzenreiter Bayern München

SIEGCHANCE BIS ZWEI MINUTEN VOR SCHLUSS

s.Oliver Würzburg muss sich zum Auftakt der Rückrunde mit 60:71 in München geschlagen geben

s.Oliver Würzburg hatte zum Auftakt der Rückrunde der easyCredit BBL beim Spitzenreiter in einer an Punkten armen Partie bis zwei Minuten vor Schluss eine echte Siegchance. In der Crunchtime erwies sich die Verteidigung des FC Bayern München dann aber als zu stark und ließ keine Punkte mehr zu: 61:70 aus Würzburger Sicht lautete der Endstand am Sonntagnachmittag im Audi Dome. „Die Chance war da, aber wir haben sie nicht genutzt. Den Unterschied haben die acht Würfe ausgemacht, die die Bayern geblockt haben“, sagte Headcoach Denis Wucherer. Topscorer der Partie waren die beiden Münchner Paul Zipser (18 Punkte) und Nihad Djedovic (15), auf Würzburger Seite trafen nur Florian Koch (13) und Luke Fischer (10) zweistellig.

Dass Münchens neuer Headcoach Oliver Kostic am Sonntag ausgerechnet dem ehemaligen NBA-Center Greg Monroe eine Verschnaufpause gab, fand Wucherer nicht wirklich gut: „Wir haben uns auf Monroe gefreut. Ohne ihn sind sie in der Rückwärtsbewegung deutlich besser“, so der Cheftrainer von s.Oliver Würzburg nach dem Spiel. Er musste im Audi Dome wegen einer Knöchelverletzung auf Felix Hofmann verzichten, der in den vier Partien davor immer beim Sprungball auf dem Parkett stand.

Aber auch ohne den „Würzburg Warrior“ gingen die Wucherer-Schützlinge von Anfang an mit viel Energie und Intensität in der Verteidigung zu Werke – die ersten drei Angriffe der Gastgeber endeten jeweils mit einem erfolglosen Dreierversuch kurz vor Ablauf der 24-Sekunden-Uhr. Allerdings war auch die Münchner Defensive voll da und ließ mit Ausnahme eines Korblegers von Cameron Wells lange Zeit keine Punkte zu. In einem klassischen „Spiel der Läufe“ waren es daher die Hausherren, die sich zuerst etwas deutlicher absetzen konnten, weil sie aus der Distanz in dieser Phase besser trafen als s.Oliver Würzburg.

Drei-Punkte-Treffer von Petteri Koponen am Ende des ersten und von Josh Huestis zu Beginn des zweiten Viertels brachten einen 16:7-Vorsprung (11. Minute). Florian Koch fand dann als erster Spieler auf Würzburger Seite so etwas wie einen offensiven Rhythmus und sorgte zusammen mit Luke Fischer, Victor Rudd und Cameron Wells nach dem ersten zweistelligen Rückstand (22:12, 14. Minute) dafür, dass die Unterfranken mit einem 13:3-Lauf bis zur Halbzeitsirene wieder ausgeglichen hatten. Beim Spielstand von 25:25 ging es in die Kabinen, nachdem den Gastgebern in den letzten knapp sechs Minuten des zweiten Viertels außer einem Djedovic-Dreier keine Zähler gelungen waren.

Nach dem Seitenwechsel bekamen zunächst wieder die Münchner Oberwasser, weil sie in der Verteidigung hellwach waren, weitere drei Würfe blockten (insgesamt acht) und Cameron Wells fast komplett aus dem Spiel nahmen: Der Würzburger Top-Scorer blieb in der zweiten Halbzeit ohne Punkte. Bis zur 25. Minute zogen die Hausherren so wieder auf 40:29 davon. Die Gäste blieben davon aber unbeeindruckt und schlugen nach einer Wucherer-Auszeit mit viel Selbstvertrauen wieder zurück.