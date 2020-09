s.Oliver Würzburg verliert erstes Testspiel in Ulm trotz guter Leistung

DENIS WUCHERER: ERSTER TEST IN ULM „ABSOLUT ERFREULICH“

Nach 34 Minuten lag s.Oliver Würzburg beim ersten Test der Saisonvorbereitung in Ulm noch mit elf Punkten in Führung, am Ende stand eine 85:94-Niederlage. Headcoach Denis Wucherer war trotzdem zufrieden: „Das Ergebnis ist zweitrangig. Die Leistung in den ersten drei Vierteln war absolut erfreulich, auch der Anfang des vierten Viertels.“ Bester Scorer war Spielmacher Tayler Persons mit 15 Punkten (2 Dreier/5 Assists), außerdem punkteten Brekott Chapman (13/1), Zach Smith (12/1) und Florian Koch (11/1) zweistellig.