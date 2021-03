s.Oliver Würzburg verliert gegen Spitzenreiter Ludwigsburg nach hartem Kampf

Ab diesem Zeitpunkt kombinierten die Hausherren ihre defensive Energie dann auch mit erfolgreichen Aktionen im Angriff und kamen dadurch schnell wieder heran – Perry Jones stopfte den Ball nach schönem Zuspiel von Cameron Hunt in der 6. Minute zum Zwischenstand von 9:11 in den Ludwigsburger Korb, und John Patrick nahm die erste Auszeit des Spiels.

Ludwigsburgs MVP-Kandidat Jaleen Smith war nach einer unauffälligen ersten Halbzeit in der Crunchtime zur Stelle und traf die entscheidenden Würfe zum Sieg für die Gäste. „Er hat im letzten Viertel gezeigt, dass er der wahrscheinlich beste Spieler der Liga ist und was es für ein großer Unterschied sein kann, wenn man so einen Spieler in seinen Reihen hat“, sagte Headcoach Denis Wucherer nach dem Spiel. Top-Scorer der Partie war Yorman Polas Bartolo mit 16 Zählern, auf Würzburger Seiten punkteten Cameron Hunt (15), Murphy Holloway (12) und Joshua Obiesie (11) zweistellig.

s.Oliver Würzburg verteidigte weiter sehr bissig, konnte defensive Stops im zweiten Viertel aber zu selten zu eigenen Punkten nutzen. So kam es, dass die Schwaben ihren Vorsprung weiter ausbauen und trotz einer ungewohnt schwachen Trefferquote von jenseits der 6,75-Meter-Linie (3 Treffer bei 24 Versuchen in der ersten Halbzeit) mit einer Acht-Punkte-Führung in die Kabinen gehen konnten.

Die Antwort kam von Jaleen Smith: Ludwigsburgs Go-to-Guy erzielte elf seiner dreizehn Punkte in der zweiten Halbzeit und stoppte das Momentum der Würzburger Aufholjagd in der Schlussphase zweimal mit einem Dreier, so dass die Gastgeber nicht mehr näher als sieben Punkte herankommen konnten. Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich der „Sniper aus Indiana“, der nach einem Drei-Punkte-Treffer von Joshua Obiesie zum 67:74 in der 39. Minute umgehend ebenfalls von außen traf und damit die letzten Hoffnungen seiner ehemaligen Kollegen auf eine Wende beendete.

s.Oliver Würzburg steckte wie immer nicht auf, investierte weiter enorm viel in der Verteidigung und konnte sich dafür im vierten Abschnitt endlich auch offensiv belohnen: Unter anderem traf Joshua Obiesie zwei Dreier in Folge, und Murphy Holloway brachte den Rückstand in der 35. Minute mit einem krachenden Dunk zum ersten Mal wieder unter zehn Punkte (58:66).

Für s.Oliver Würzburg spielten:

Cameron Hunt 15 Punkte/2 Dreier (8 Rebounds/5 Assists), Murphy Holloway 12 (6 Rebounds), Joshua Obiesie 11/3, Jonas Weitzel 8, Julius Böhmer 7/1, Julian Albus 5/1 (6 Rebounds), Perry Jones 5/1, Florian Koch 4, Tyson Ward 3, Alex King 2.

Top-Performer Ludwigsburg:

Yorman Polas Bartolo 16/3 (7 Rebounds/3 Steals), Barry Brown Jr. 14/2, Jaleen Smith 13/3 (6 Assists), Jordan Hulls 11/2 (6 Assists).

Key Stats:

Zweierquote: Würzburg 44 Prozent (16 von 36) – Ludwigsburg 67 Prozent (20 von 30)

Ballverluste: Würzburg 17 – Ludwigsburg 7

Florian Koch, s.Oliver Würzburg:

„Uns hat heute die Disziplin gefehlt, wir wollten zu viel alleine probieren. Gegen ein Team wie Ludwigsburg muss man sehr einfachen Basketball spielen. Sie spielen sehr physisch, und wenn wir Ball laufen lassen und das als Team lösen, dann kann das ganz gut aussehen. Das haben wir teilweise auch sehr gut gemacht. Unsere beste Phase war mit Julian Albus auf dem Feld, der die Jungs nochmal gepackt hat und den Ball hat laufen lassen. Und am Schluss haben wir es als Team auch noch mal gut gemacht. Wir sind dadurch noch einmal erstaunlich nah ran gekommen, aber zehn Minuten reichen nicht gegen einen Gegner wie Ludwigsburg.“

Denis Wucherer, Headcoach s.Oliver Würzburg:

„Was uns gegen den Druck im zweiten und dritten Viertel nicht einfällt, ist immer wieder aufs Neue überraschend. Gegen Ludwigsburg musst du in Korbnähe auch einfach hochprozentiger abschließen als die 44 Prozent, die wir heute zustande gebracht haben. Und dann hat Jaleen Smith im letzten Viertel gezeigt, dass er der wahrscheinlich beste Spieler der Liga ist und was es für ein großer Unterschied sein kann, wenn man so einen Spieler in seinen Reihen hat im Vergleich zu dem, was wir an Entscheidungen finden. Insofern hast du dann, auch wenn du dir zum großen Teil über 40 Minuten wirklich Mühe gibst, keine Chance zu gewinnen.“

John Patrick, Headcoach MHP RIESEN Ludwigsburg:

„Es war ein hart umkämpftes Spiel. Wir hatten im dritten Viertel 23 Punkte Vorsprung, aber Würzburg hat nie aufgegeben, deswegen Respekt an Coach Wucherers Truppe. Joshua Obiesie hat uns in der zweiten Halbzeit weh getan, und Cameron Hunt hat auch ein gutes Spiel gemacht. Wir haben im vierten Viertel unsere Konzentration verloren, als ich allen Spielern Spielzeit geben wollte. Tremmell Darden hat sich leicht verletzt und ich wollte kein Risiko eingehen. Es war ein Energiespiel von beiden Mannschaften, und Würzburg hatte in der zweiten Halbzeit mehr Energie, aber wir haben am Ende trotzdem einen wichtigen Sieg geholt.“