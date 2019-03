s.Oliver Würzburg verliert gegen Tabellenführer Bayern München

DREI VIERTEL AUF AUGENHÖHE

s.Oliver Würzburg unterliegt Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München vor ausverkauftem Haus mit 70:81 (31:42) – Am Mittwoch um 19:00 Uhr Rückspiel im FIBA Europe Cup-Viertelfinale gegen die Bakken Bears – Joshua Obiesie zum Nike Hoop Summit eingeladen

Wucherer verzichtete gegen den amtierenden Deutschen Meister auf den leicht angeschlagenen Mike Morrison und schickte an seiner Stelle Johannes Richter in der Startaufstellung zusammen mit Cameron Wells, Skyler Bowlin, Felix Hoffmann und Xavier Cooks aufs Parkett. Der Australier in Reihen von s.Oliver Würzburg sorgte auch gleich für das erste Highlight: Der erst seiner insgesamt vier Dunks der Partie brachte in der 2. Minute die 4:3-Führung für die Hausherren. Leider wollte im Anschluss mehrere Minuten lang kein Würzburger Wurf fallen, so dass sich die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt schnell absetzen konnten – beim Stand von 4:12 in der 6. Minute nahm Denis Wucherer seine erste Auszeit.

Erst nach einen viertelübergreifenden 9:0-Lauf der Münchner zum 11:26 (12. Minute) fanden die Gastgeber im Angriff zurück in die Spur und lieferten dem hohen Favoriten im weiteren Spielverlauf eine Partie auf Augenhöhe – zunächst allerdings, ohne ihren Rückstand entscheidend verkürzen zu können. Kurz vor der Pause traf Skyler Bowlin zwar einen Dreier zum 31:39, die Antwort kam aber noch vor dem Gang in die Kabinen durch den Finnen Petteri Koponen, der ebenfalls von draußen zum Halbzeitstand von 31:42 einnetzte.

s.Oliver Würzburg kam mit viel Energie aus der Kabine – nach drei schnellen Korberfolgen von Xavier Cooks und Skyler Bowlin sah sich Bayern-Cheftrainer Dejan Radonjic bereits in der 22. Minute beim Stand von 38:45 veranlasst, eine Auszeit zu nehmen. Danach versäumten es die Gastgeber durch unnötige Ballverluste gleich mehrere Male, ihren Rückstand weiter zu verkürzen. Das gelang ihnen dann aber ab der 25. Minute, als Xavier Cooks erst einen abprallenden Ball in den Münchner Korb tippte, danach zwei Freiwürfe traf und Jordan Hulls einen Dreier zum 47:51 versenkte.

Nationalspieler Danilo Barthel stoppte die Würzburger Aufholjagd mit zwei erfolgreichen Freiwürfen. Bis zum Ende des dritten Abschnitts lagen die Münchner dann wieder mit 13 Zählern vorne, weil die Hausherren im Angriff erneut einige unglückliche Aktionen hatten und Bayern-Spielmacher Stefan Jovic von der 28. bis zur 30. Minute sechs Punkte erzielen und den Spielstand auf 50:63 stellen konnte. Die Spieler von s.Oliver Würzburg steckten nicht auf, konnten den Rückstand gegen abgeklärte Gäste im Schlussabschnitt aber nicht mehr in den einstelligen Bereich bringen. „Wir hätten heute in einigen Phasen besser spielen und härter verteidigen können. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass Bayern die bessere Mannschaft war und verdient gewonnen hat“, sagte Florian Koch hinterher. Den Schlusspunkt der Partie setzte Joshua Obiesie mit einem Dreier zum Endstand von 70:81.

Joshua Obiesie als einer von drei Europäern zum Nike Hoop Summit am 12. April eingeladen

Ziemlich genau 46 Stunden bleiben den Spielern von s.Oliver Würzburg, um zu regenerieren und sich auf das Viertelfinal-Rückspiel im FIBA Europe Cup gegen die Bakken Bears vorzubereiten – das Hinspiel in eigener Halle haben die Bären aus Aarhus mit 76:75 knapp gewonnen. Sprungball ist am Mittwoch um 19 Uhr in der s.Oliver Arena. Dann werden auch wieder Talentspäher und Verantwortliche mehrerer NBA-Clubs in der Würzburger Turnhölle vor Ort sein, um Youngster Joshua Obiesie genau unter die Lupe zu nehmen. Der 18-jährige Münchner wurde aufgrund seiner guten Leistungen im Trikot von s.Oliver Würzburg als einer von nur drei Europäern zum renommierten „Nike Hoop Summit“ am 12. April in Portland/Oregon eingeladen. Dort tritt jedes Jahr eine zwölfköpfige Weltauswahl der besten Nachwuchsspieler gegen eine Auswahl der besten us-amerikanischen High-School-Spieler an. Den Punkte-Rekord des Spiels hält übrigens seit 21 Jahren ein Würzburger: Dirk Nowitzki erzielte 1998 bei seinem Hoop-Summit-Auftritt seither unerreichte 33 Zähler.