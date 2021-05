s.Oliver Würzburg verliert knapp gegen treffsichere Gäste aus Chemnitz

DER MITTWOCHS-KRIMI GEHT KNAPP AN DIE NINERS Knappe 83:84-Heimniederlage gegen treffsichere Gäste aus Chemnitz Spannung bis zum allerletzten Wurf im Krimi am Mittwochabend: s.Oliver Würzburg konnte seine Chancen in den letzten Sekunden einer extrem spannenden Schlussphase nicht nutzen und musste sich im Heimspiel des 33. easyCredit BBL-Spieltags den NINERS Chemnitz knapp mit 83:84 (39:47) geschlagen geben. Zuvor hatten die Gastgeber in der s.Oliver Arena einen Rückstand von neun Punkten nach dem dritten Viertel fast aufgeholt – Brekkott Chapman vergab acht Sekunden vor dem Ende beim Spielstand von 83:84 die Chance auf den Ausgleich an der Freiwurflinie. Danach eroberten die Gastgeber den Ball sogar noch einmal zurück und hatten die Chance auf den Sieg, der letzte Wurf von Perry Jones ging aber nur an den Ring. „Wir haben heute nur ein Viertel richtig Basketball gespielt. Ich weiß, dass wir das auch über 40 Minuten können, aber heute war es leider nur ein Viertel“, sagte Cameron Hunt nach dem Spiel. Der 23-jährige US-Amerikaner war einer fünf Würzburgern, die zweistellig punkteten. Bester Werfer der Partie war NINERS-Scharfschütze Malte Ziegenhagen, der 24 Punkte erzielte und sieben Dreier traf. Auch wenn es für beide Kontrahenten nur noch um eine möglichst gute Platzierung in der Abschlusstabelle ging: Es war von Beginn an ein munteres Basketballspiel mit schönen Aktionen auf beiden Seiten. Die Gastgeber kamen schnell zu erfolgreichen Abschlüssen – zweimal Tyson Ward am Brett und Robert Lowery von außen sorgten für eine 7:3-Führung in der 2. Minute.

Dann war auch bei den Gäste der offensive Rhythmus da – Chemnitz fand immer wieder die guten Werfer hinter der Drei-Punkte-Linie: Malte Ziegenhagen traf seinen ersten Dreier zum 7:6, Jonas Richter und Marcus Thornton machten es ihm nach. Auf den daraus resultierenden 9:14-Rückstand reagierte s.Oliver Würzburg mit einem 8:0-Lauf – Florian Koch traf in der 6. Minute einen Dreier zum Zwischenstand von 17:14. Weil die Gäste aber immer weiter von außen trafen (6 von 11 im ersten Viertel), gingen die Gastgeber mit einem 22:26-Rückstand in die erste Viertelpause. Den zweiten Abschnitt eröffnete Kapitän Felix Hoffmann mit einem starken Fastbreak-Korbleger zum 24:26, trotzdem liefen er und seine Teamkollegen im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ständig einem Rückstand hinterher.

Nach drei weiteren Drei-Punkte-Treffern der NINERS war der Abstand in der 15. Minute auf 34:41 angewachsen, weil die Gäste bis dahin aus allen Lagen die bessere Trefferquote hatten. „In der ersten Halbzeit haben wir es zu sehr auf eigene Faust versucht, das ist in der BBL selten eine gute Strategie“, sagte Denis Wucherer nach dem Spiel. MIT VIEL ENERGIE IN DIE ZWEITEN ZWANZIG MINUTEN

Beim Seitenwechsel lag sein Team mit 39:47 hinten und startete mit viel Energie in die zweiten zwanzig Minuten. Durch deutlich mehr Aggressivität in der Verteidigung erzwangen die Hausherren unter anderem drei Chemnitzer Ballverluste in Folge und kamen dadurch schnell wieder zurück ins Spiel. Cameron Hunt sorgte mit einem Korbleger in der 25. Minute für den Ausgeich, und Robert Lowery brachte s.Oliver Würzburg kurz darauf mit zwei Freiwürfen wieder in Führung (52:50). Bis zur 28. Minute blieb es ein enges Spiel, dann konnten die NINERS sich mit acht Punkten in Folge wieder absetzen – Malte Ziegenhagen beendete das dritte Viertel mit einem Buzzerbeater von der Dreierlinie und verwandelte auch den Bonusfreiwurf zum 55:64. s.Oliver Würzburg ging mit Beginn des Schlussabschnitts an beiden Enden des Spielfelds wieder aufs Gaspedal und kam durch einen 8:0-Lauf schnell wieder auf einen Zähler heran – den Dreier von Robert Lowery zum 63:64 (33. Minute) beantworteten Marcus Thornton und erneut Malte Ziegenhagen aber mit zwei weiteren Distanztreffern zum 63:70. CHEMNITZ TRIFFT DIE WICHTIGEN WÜRFE



Drei Minuten später war es Brekkott Chapman, der die Gastgeber mit fünf Punkten in Folge wieder in Schlagdistanz brachte (74:75, 36. Minute) – dieses Mal war es Dominique Johnson, der für Chemnitz einen Dreier versenkte. „Immer wenn wir drauf und dran waren, den Bock umzustoßen, hat Chemnitz einen wichtigen Wurf getroffen“, sagte Denis Wucherer. Drei Minuten später war es Brekkott Chapman, der die Gastgeber mit fünf Punkten in Folge wieder in Schlagdistanz brachte (74:75, 36. Minute) – dieses Mal war es Dominique Johnson, der für Chemnitz einen Dreier versenkte. „Immer wenn wir drauf und dran waren, den Bock umzustoßen, hat Chemnitz einen wichtigen Wurf getroffen“, sagte Denis Wucherer. 79 Sekunden vor dem Ende lagen die NINERS deshalb mit 79:84 in Führung, ehe Robert Lowery per Dreier wieder auf 82:84 verkürzen konnte. In der dramatischen Crunchtime ließ s.Oliver Würzburg dann zwar keine Punkte der Gäste mehr zu, konnte den Rückstand aber trotzdem nicht mehr in einen Sieg verwandeln. WURF ZUM SIEG GEHT NUR AN DEN RING