s.Oliver Würzburg will gegen Schlusslicht Gießen endlich ersten Heimsieg holen

ZUM ABSCHLUSS DER HINRUNDE GEGEN GIESSEN s.Oliver Würzburg empfängt das Schlusslicht der Tabelle am Dienstag um 20:30 Uhr Platz 14 gegen Platz 18: Das ist die Ausgangsposition, wenn s.Oliver Würzburg am 17. Spieltag der easyCredit BBL die JobStairs GIESSEN 46ers in der heimischen s.Oliver Arena empfängt. Für beide Teams geht es darum, zum Abschluss der Hinrunde eine längere Niederlagenserie zu beenden und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Sprungball zum unterfränkisch-mittelhessischen Duell wird am Dienstagabend um 20:30 Uhr sein. Die Negativserie der Gäste aus Mittelhessen dauert inzwischen seit sechs Spielen an, s.Oliver Würzburg musste sich nach zwei wichtigen Auswärtssiegen in Bonn und Frankfurt zuletzt viermal in Folge geschlagen geben – drei der vier Gegner sind allerdings unter den Top 5 der aktuellen easyCredit BBL-Tabelle zu finden.

Nach dem 82:87 gegen die BG Göttingen am vergangenen Samstagabend wird nur es drei Tage später „gegen Gießen ähnlich schwer. Sie sind voll besetzt und gesund, auch wenn sie am Wochenende gegen Crailsheim nicht so gut gespielt haben“, sagt Headcoach Denis Wucherer vor dem Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber: „Sie haben eine erfahrene Mannschaft. Und wir müssen natürlich sehen, wie wir mit John Bryant klarkommen, nachdem uns Göttingens großer Mann Tai Odiase sehr weh getan hat.“ JOHN BRYANT IST ZURÜCK – NEUER SPIELERMACHER MIT NBA-ERFAHRUNG Auch die 46ers mussten sich in den letzten Wochen hauptsächlich mit den Topteams der Liga auseinander setzen, nachdem sie unter ihrem neuen Headcoach Rolf Scholz kurz vor dem Jahreswechsel ihre beiden ersten Saisonsiege in Bayreuth und gegen Frankfurt eingefahren hatten.