s.Oliver Würzburg will in Braunschweig den Klassenerhalt endgültig klar machen

Einmal auswärts, viermal zuhause, und das Ganze innerhalb von elf Tagen: Das erwartet s.Oliver Würzburg im Endspurt der easyCredit BBL-Hauptrunde, die am Donnerstag mit dem letzten Auswärtsspiel der Saison 2020/2021 bei den Basketball Löwen in Braunschweig beginnt.

„Braunschweig hat seinen Rhythmus gefunden und zuletzt auf hohem Niveau und mit viel Selbstbewusstsein gespielt“, sagt Wucherer, der mit seinen Jungs am Mittwoch Richtung Niedersachsen aufgebrochen ist: „Für uns geht es nicht nur darum, Revanche für die unglückliche Niederlage im Hinspiel zu nehmen, sondern vor allem darum, den letzten Schritt Richtung Klassenerhalt zu gehen. Deswegen ist das Spiel eine große Chance für uns. Wir wissen allerdings auch, dass wir in Braunschweig mindestens eine Leistung wie gegen Bamberg abliefern müssen.“

Die Löwen haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen und sich dabei nicht nur in Bayreuth, sondern sensationell auch in München und in Berlin durchgesetzt. Dadurch ist für den Club von NBA-Star Dennis Schröder nicht nur der Klassenerhalt längst in trockenen Tüchern, die Niedersachsen haben als Tabellenzehnter mit zwölf Siegen bei verbleibenden vier Partien zumindest rechnerisch auch noch die Möglichkeit, sich für die Playoffs zu qualifizieren.

DREI DEUTSCHE AN DER SPITZE DER TEAMINTERNEN SCORERLISTE

In der Gesamtbilanz liegen die Braunschweiger seit dem Hinspiel mit neun Siegen aus 17 Begegnungen gegen s.Oliver Würzburg knapp vorne. Am Nikolaustag konnten die Niedersachsen in der s.Oliver Arena einen Fünf-Punkte-Rückstand im vierten Viertel aufholen und sich nach Verlängerung vor allem dank der besseren Freiwurfquote mit 93:89 durchsetzen.