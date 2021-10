s.Oliver Würzburg zieht gegen MBC ins Viertelfinale des BBL-Pokals ein

Was für ein Sonntagnachmittag in der s.Oliver Arena: Im ersten Pokal-Heimspiel der Clubgeschichte gelang s.Oliver Würzburg im Achtelfinale des MagenaSport BBL Pokals ein deutlicher 97:78-Sieg gegen den SYNTAINICS MBC und der Einzug ins Viertelfinale. Es war im siebten Anlauf der erste Sieg der Unterfranken im Pokalwettbewerb der easyCredit BBL. Den Grundstein für einen unter dem Strich souverän herausgespielten Erfolg legten die Schützlinge von Headcoach Denis Wucherer vor 1.350 begeisterten und lautstarken Zuschauern mit einer starken ersten Halbzeit.

Wie wichtig der Heimvorteil in einem „Do-or-Die“-Spiel sein kann, zeigen die bisherigen Ergebnisse des Achtelfinales: In allen sieben Begegnungen des Wochenende hat sich das Heimteam durchgesetzt. Auch in der Würzburger Turnhölle sah es am Sonntagnachmittag nur in den Anfangsminuten so aus, als könnten die Gäste da weitermachen, wo sie drei Tage zuvor beim 106:101-Auswärtssieg nach Verlängerung in Braunschweig aufgehört hatten. Jamel Morris und Nikola Rebic versenkten die ersten beiden Dreierversuche für den MBC, der nach zwei Minuten mit 2:8 in Führung lag.

Obwohl es der historische erste Sieg im Ligapokal war, steht s.Oliver Würzburg am Wochenende 13./14. November bereits zum zweiten Mal im Viertelfinale des Wettbewerbs. Im Januar 2016 waren die Unterfranken als eines der besten sieben Teams nach der Hinrunde der easyCredit BBL schon einmal qualifiziert, unterlagen aber deutlich bei ALBA BERLIN. Wer dieses Mal der Gegner sein wird, entscheidet sich bei der Viertelfinal-Auslosung nach dem letzten Achtelfinalspiel am Dienstagabend zwischen medi bayreuth und den Hamburg Towers in der Bayreuther Oberfrankenhalle.

Mit den eigenen Fans im Rücken – zuletzt waren Zuschauer am 6. März 2020 bei einem Basketballspiel in der s.Oliver Arena zugelassen – fand s.Oliver Würzburg aber schnell Zugriff auf das Spiel, spielte immer wieder schnell nach vorne und schaffte durch die ersten beiden Körbe von Nico Carvacho zwei Minuten später den Ausgleich (8:8, 4. Minute).

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit setzen die Spieler in rot-weiß die Taktik ihres Cheftrainers konsequent um: „Es war klar, dass es heute nur über die Energie, den Willen und das Tempo gehen würde. Wir wollten den Fuß über vierzig Minuten auf dem Gaspedal haben, damit der MBC schnell müde wird und auch müde bleibt“, so Wucherer. Zur ersten Führung traf William Buford per Korbleger und per Dreier in der 7. Minute, Filip Stanic legte nach, und nach einem 9:0-Lauf lag s.Oliver Würzburg mit 21:14 vorne (7. Minute). Stanic beendete das erste Viertel dann mit zwei von insgesamt 16 Fastbreak-Punkten, die die Gastgeber erzielten – beim MBC stand in dieser Zeile des Statistikbogens nach dem Spiel eine Null.

Nach einem weiteren 10:2-Zwischenspurt wurde die Führung bereits in der ersten Hälfte des zweiten Abschnitts zweistellig (34:24, 15. Minute) – in dieser Phase trafen Alex King und Aigars Skele von außen. Danach übernahm Nico Carvacho das Kommando im Angriff: Der chilenische Center erzielte elf der nächsten 14 Würzburger Punkte, nur unterbrochen von einem weiteren Skele-Dreier. Carvachos Korbleger zum 43:29 (18. Minute) nach einem sehenswerten No-Look-Bounce-Pass durch die Beine von Spielmacher Nano Parodi war der spielerische Höhepunkt einer starken ersten Halbzeit der Hausherren, die mit einer 49:34-Führung in die Kabine gingen.

Mit frischen Beinen hielt der SYNTAINICS MBC nach der Pause besser dagegen. Weil die Hausherren auf erfolgreiche Aktionen der Wölfe aber immer eine passende Antwort hatten, konnten die Gäste ihren Rückstand aber nicht entscheidend verkürzen. Kleiner als elf Punkte wurde der Abstand im Verlauf des dritten Viertels nicht, und nach 30 gespielten Minuten und einem ausgeglichenen Spielabschnitt lag s.Oliver Würzburg weiterhin komfortabel mit 15 Zählern in Front (68:53).