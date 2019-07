s.Oliver Würzburg zum BBL-Auftakt in Oldenburg

Der Spielplan steht: Erstes Heimspiel von s.Oliver Würzburg am 5. Oktober 2019 um 18:00 Uhr gegen die BG Göttingen

Zum ersten Mal seit 2015 startet s.Oliver Würzburg wieder mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison: Am Donnerstag, 26. September um 20:30 Uhr sind Headcoach Denis Wucherer und sein Team bei den EWE Baskets Oldenburg zu Gast. Von dort aus geht es weiter in die Bundeshauptstadt: Am Wochenende 28./29. September steht das Achtelfinale im Magentasport BBL Pokal bei ALBA BERLIN auf dem Programm. Das erste Heimspiel der Spielzeit 2019/2020 wurde von der easyCredit BBL auf den 5. Oktober um 18:00 Uhr terminiert: Dann ist die BG Göttingen in der s.Oliver Arena zu Gast.

Schon der erste Monat der neuen Spielzeit hat es richtig in sich: Am 3.Spieltag geht es für s.Oliver Würzburg zum Frankenderby nach Bayreuth, danach kommen Vizemeister ALBA BERLIN (20. Oktober / 15:00 Uhr) und Meister FC Bayern München (27. Oktober / 15:00 Uhr) an zwei aufeinander folgenden Sonntagnachmittagen in die rot-weiße Turnhölle.

Die easyCredit BBL hat zunächst die ersten 15 Spieltage zeitgenau terminiert. s.Oliver Würzburg spielt an den ersten neun Spieltagen gleich sechsmal in eigener Halle. Noch keinen genauen Termin gibt es für das Auswärts-Frankenderby des 10. Spieltags bei Brose Bamberg. Das Heimspiel-Derby gegen die Nachbarn aus Oberfranken findet am 6. März statt. Spielfrei hat s.Oliver Würzburg am 16. und am 28. Spieltag. Zum letzten Heimspiel vor den Playoffs reist am 33. Spieltag Aufsteiger Hamburg TOWERS nach Unterfranken. Die reguläre Saison endet für s.Oliver Würzburg am 2. Mai 2020 mit einem Auswärtsspiel bei den FRAPORT SKYLINERS.

DIE HEIMSPIELE IN DER EASYCREDIT BBL-SAISON 2019/2020:

2. Spieltag – Samstag, 5. Oktober 2019 – 18:00 Uhr – BG Göttingen

4. Spieltag – Sonntag, 20. Oktober 2019 – 15:00 Uhr – ALBA BERLIN

5. Spieltag – Sonntag, 27. Oktober 2019 – 15:00 Uhr – FC Bayern München (Sport1)

6. Spieltag – Samstag, 2. November 2019 – 18:00 Uhr – SYNTAINICS MBC

8. Spieltag – Sonntag, 17. November 2019 – 15:00 Uhr – FRAPORT SKYLINERS

9. Spieltag – Samstag, 23. November 2019 – 20:30 Uhr – MHP RIESEN Ludwigsburg

12. Spieltag – Freitag, 20. Dezember 2019 – 18:30 Uhr – HAKRO Merlins Crailsheim (Sport1)

14. Spieltag – Sonntag, 29. Dezember 2019 – 18:00 Uhr – Telekom Baskets Bonn

15. Spieltag – Freitag, 3. Januar 2020 – 20:30 Uhr – Basketball Löwen Braunschweig

20. Spieltag – Dienstag, 11. Februar 2020 – medi bayreuth

22. Spieltag – Freitag, 6. März 2020 – Brose Bamberg

23. Spieltag – Samstag, 14. März 2020 – EWE Baskets Oldenburg

25. Spieltag – Freitag, 20. März 2020 – GIESSEN 46ers

27. Spieltag – Sonntag, 5. April 2020 – RASTA Vechta

31. Spieltag – Mittwoch, 22. April – ratiopharm ulm

33. Spieltag – Dienstag, 28. April – Hamburg TOWERS