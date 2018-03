Saubere Luft in Schweinfurt – Keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Sicht

Jubiläum – 25 Jahre Landesamt für Statistik in Schweinfurt Zu Beginn der 90er Jahre traf die Wirtschaftskrise den Raum Schweinfurt …

Jubiläum – 25 Jahre Landesamt für Statistik in Schweinfurt Zu Beginn der 90er Jahre traf die Wirtschaftskrise den Raum Schweinfurt …

Mit 26:15 stimmen wurde am Dienstag in einer Stadtratssitzung im Schweinfurter …

Endgültige Entscheidung – Schweinfurter Baumschutzverordnung wird abgeschafft Mit 26:15 stimmen wurde am Dienstag in einer Stadtratssitzung im Schweinfurter …

Endgültige Entscheidung – Schweinfurter Baumschutzverordnung wird abgeschafft Mit 26:15 stimmen wurde am Dienstag in einer Stadtratssitzung im Schweinfurter …